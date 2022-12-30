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Mesut Özil'in Pele paylaşımında cennet ile ilgili yaptığı benzetmeye tepki yağdı

Spor Haberleri

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in 82 yaşında hayatını kaybeden Pele için sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım bazı takipçilerinin tepkisini çekti. "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak." ifadelerini kullanan yıldız futbolcuya, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yapılırken "Cennet FC" benzetmesi eleştirildi.

Brezilya Milli Takımı ve Santos formasıyla kırılmadık rekor bırakmayan efsane futbolcu Pele, tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Efsanenin vefatının ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınlayan Mesut Özil'in ise kullandığı ifadeler tepki çekti.

"'CENNET FC' SONSUZA KADAR YENİLMEZ OLACAK"

Mesut Özil, Pele için yaptığı paylaşımda, "Eminim ki 'Cennet FC' Maradona ve Pele ile sonsuza kadar yenilmez olacak. Mirasınız sonsuza dek yaşayacak." ifadelerini kullandı.

Mesut Özil'in Pele paylaşımında cennet ile ilgili yaptığı benzetmeye tepki yağdı

ÖZİL'İN İFADESİ TEPKİ ÇEKTİ

Başakşehir forması giyen Mesut Özil'in bu paylaşımı bazı takipçilerinin tepkisini çekti. Özil'in kullandığı "Cennet FC" ifadesini uygunsuz bulan bazı takipçileri, "Cennete gideceğini nerden biliyorsun?" gibi yorumlar yaptı.

Haberler.com - Spor

Mesut Özil Pele Spor Haberler

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