Haberler

Mesut Özil'den Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarına özel yorum / Metin eklendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında oynayacağı maçları değerlendirdi. Özil, Galatasaray'ın başarılı olmasını ümit ederken, Fenerbahçe'ye de cesaret ve başarı diledi.

UZUN süre Almanya'da oynayan ve bu ülke formasını giyen eski futbolcu Mesut Özil, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynayacağı maçları değerlendirdi.

Mesut Özil, AK Parti Avcılar İlçe Başkanlığı tarafından AKSEV Davet Salonu'nda verilen iftara katıldı. Aynı zamanda AK Parti MKYK üyesi Özdil, DHA muhabirinin sorusu üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarında çıkacağı maçlara değindi. Mesut Özil, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden sarı-kırmızılı ekip için, "İnşallah Galatasaray maçı başarılı geçer diye ümit ediyorum. Güzel bir maç sergilediler ilk maçta. Kendine güvendiğinde, bu maçı hafife almadığı müddetçe Galatasaray turu geçer diye ümit ediyorum. Başarılar diliyorum" dedi.

Mesut Özil, kendisinin de Fenerbahçeli olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Fenerbahçeli olarak öncelikle takıma başarılar diliyorum. Futbolda her an, her şey olabilir. Onlar da ümidi kesmesinler. Her an her şey olabilir. Kendilerine inansınlar. İlk dakikalarda ilk golü attıklarında belki ilk yarıyı 2-0 bitirerek, ikinci yarıda her şey olabilir diye ümit ediyorum. İnşallah da böyle olur. Fenerbahçeme de başarılar"

Mesut Özil ardından bu sezon Kadınlar Birinci Ligi'ne namağlup şampiyon olarak çıkan Cihangirspor ekibi ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaş uçakları için kara gün! Dört bir yandan acı haberler geldi

Dünya için kara gün! Dört bir yandan aynı haberler geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi

Yüzükler takılalı bir ay olmadı! Ünlü şarkıcıdan beklenmedik hamle
Listeyi görenler inanamıyor: Celal Karatüre, hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı

Listeyi görenler inanamıyor: Hiçbir Türk sanatçının yapamadığını yaptı
6 ili birbirine bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Seyahat süresi 2 saate düşecek

6 ili bağlayacak hızlı tren hattı geliyor! Sadece 2 saat sürecek
Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetti

Karın ağrısıyla gittiği hastaneden cenazesi çıktı
Burak Özçivit'ten şaşırtan açıklama: 20 yıldır saçlarımı kendim kesiyorum

Saçlarıyla ilgili olay itiraf: 20 yıldır...
Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı

Etiket var ama reyon boş: Ucuz et vatandaşa kalmadı, hepsini onlar aldı