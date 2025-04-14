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Mesut Bakkal: "Antrenman yapacak fırsatımız yok"

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor ile 2-2 berabere kalınan maçın ardından, 10 günde 3 maç oynadıklarını ve antrenman yapma fırsatlarının olmadığını belirtti. Takımın mücadele ruhunu takdir eden Bakkal, oyuncuların yaşadığı zor döneme rağmen iyi bir performans gösterdiğini ifade etti.

- Mesut Bakkal : "10 günde 3 maç oynadık, antrenman yapma fırsatımız yok"

ANKARA - MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, Boluspor müsabakasının ardından, "Bu istikrarla da maça ortak bir Ankaragücü ortaya çıkar. 10 günde 3 maç oynadık, antrenman yapma fırsatımız yok. 4 top geliyor, biri penaltı, biri gol oluyor" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında ağırladığı Boluspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mesut Bakkal, "Aslında kötü başlamadık ilk 3-5 dakikada oyunu iyi götüren takımdık. Rakip ceza sahamızda 4 kere buluştu, biri penaltı. Çok fazla çalışma imkanım olmadı ama 2-0'dan sonraki oyunu kabul ediyorum. Bir ruh, istek, bir arzu biz bunu istiyoruz. Bu devam edecek. Zor dönemden geçen bir takımın 2-0'dan 2-2'yi yakalaması, biz bunu istedik. Bu şekildeki arzu devam ettiği sürece bu süreçten iyi çıkacağımıza eminim. Bunun devam etmesi gerekiyor. Oyuncu grubu bazı şeyleri ertelemiş. Maç nasıl kazanılır, maçın coşkusu nasıldır, bunları ertelemişler ve şu an tepkilerini verdiler. O yüzden biraz daha memnunum ama bildiğiniz gibi bir puan geride olan bir takıma gidiyoruz. Bu istikrarla da maça ortak bir Ankaragücü ortaya çıkar. 10 günde 3 maç oynadık, antrenman yapma fırsatımız yok. 4 top geliyor, biri penaltı, biri gol oluyor. Maalesef ama süremiz kısıtlı, çalışma imkanımız yoktu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Spor
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