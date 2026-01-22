Mest eden hareket! Bu akşam maça giden taraftarlara dağıtılacak

Haberler

Fenerbahçe, Aston Villa maçı öncesinde stadyumu Türk bayraklarıyla donatarak taraftarlara unutulmaz bir atmosfer hazırladı.

Fenerbahçe, bu akşam oynanacak Aston Villa maçı öncesinde anlamlı bir organizasyona imza attı. Sarı-lacivertli kulüp, karşılaşma öncesi stadyumu Türk bayraklarıyla donattı.

TÜRK BAYRAKLARI TARAFTARLARA DAĞITILACAK

Maça gelen taraftarlara girişlerde Türk bayrağı dağıtılacağı öğrenildi. Tribünlerin kırmızı-beyaz renklere bürünmesi beklenirken, organizasyon sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

STADYUMDA GÖRSEL ŞÖLEN

Fenerbahçe'nin bu hamlesiyle birlikte Ülker Stadyumu'nda hem görsel hem de duygusal bir atmosfer oluşturulması hedefleniyor. Taraftarlar, Aston Villa karşılaşmasında takımlarına Türk bayraklarıyla destek verecek.

