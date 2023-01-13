Messi'ye skandal hakaret! Herkes ifşa olan mesajlarda benzetildiği hayvanı konuşuyor

Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılacağı dönemde kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu'nun ve yönetim kurulundan bazı kişilerin WhatsApp mesajları ifşa oldu. Katalan devinin hukuk hizmetleri başkanı olan Román Gómez Ponti'nin Arjantinli yıldız için kullandığı, "Lağım faresi" ve "Hormonal cüce" ifadeleri gündeme oturdu.

Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e transferi büyük ses getiren Lionel Messi, o dönem kulüpte fikir ayrılıklarına yol açmıştı. Başkan Josep Maria Bartomeu'nun Arjantinli yıldızın ayrılık sürecinde, yönetim kuruluyla konuşmaları ifşa oldu.

"HORMONAL CÜCE"

El Periodico'da yer alan habere göre; Barcelona'nın o dönem başkanlığını yapan Josep Maria Bartomeu'nun yönetim kurulundan hukuk hizmetleri başkanı olan Román Gómez Ponti ile yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Ponti'nin Lionel Messi için kullandığı, "Lağım faresi" ve "Hormonal cüce" ifadeleri büyük ses getirdi.

"LAĞIM FARESİNE KARŞI O KADAR İYİ OLAMAZSIN"

Gomez Ponti'nin başkan Bartomeu'ya yazdığı öne sürülen mesajda pandemi döneminde maaşların düşürülmesine yönelik bir yazışma yaptıkları görüldü.

Ponti'nin yazdığı iddia edilen mesajda, "Barto, dürüst olmak gerekirse bu lağım faresine karşı (Messi) o kadar iyi olamazsın. Kulüp ona her şeyi verdi ve o sadece kendisi için imzalar, transferler, yenilemeler, sponsorlar vb... Yap ama sözleşmedeki rakamlara Pinto'yu, Suarez'in yenilenmesini, Jordi Alba'nın ve Ansu Fati'nin yenileme komisyonunu da eklemelisiniz.

"SUAREZ'İN MAAŞINA DOKUNMA"

Ve hepsinden önemlisi, Barça'ya hayatını borçlu olan bu hormonal cüceden kulübün ve çalışanlarımızın maruz kaldığı şantaj ve kabalık... Herkesin maaşını düşür ama benimkine veya Suarez'in maaşına dokunma. Umarım kayıtsız kalır, bu onun başına gelebilecek en kötü şeydir." ifadeleri kullanılıyor.