Messi'ye selam vermeden geçince annesi devreye girdi

Luis Suarez'in oğlu, bir etkinlikte Lionel Messi'nin yanından selam vermeden geçti. Bu durum annesi tarafından fark edilince çocuk geri döndü ve Messi'ye selam verdi. Bu anlar futbolseverler arasında Suarez ve Messi aileleri arasındaki samimiyeti yeniden gündeme getirdi.

  • Luis Suarez'in oğlu, bir etkinlik sırasında Lionel Messi'yi fark etmeden yanından geçti.
  • Suarez'in oğlunun annesi, çocuğunu uyararak geri dönmesini sağladı.
  • Suarez'in oğlu daha sonra Messi'ye selam verdi.

Luis Suarez'in oğlu, bir etkinlik sırasında Lionel Messi'nin yanından selam vermeden geçince ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

ANNE UYARDI

Kayıtlara yansıyan anlarda, Suarez'in oğlunun Messi'yi fark etmeden yanından geçtiği, bu sırada annesinin çocuğunu uyararak geri dönmesini sağladığı görüldü. Küçük Suarez'in daha sonra Messi'ye selam verdiği anlar dikkat çekti.

Görüntüler futbolseverler tarafından kısa sürede paylaşılırken, iki yıldız futbolcunun aileleri arasındaki samimi ilişki yeniden konuşulmaya başlandı.

