Haberler

Asturias Prensesi spor ödülü Messi'ye verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın en prestijli ödüllerinden Asturias Prensesi Ödülleri'nde spor dalında Arjantinli futbolcu Lionel Messi ödüle layık görüldü. Jüri, Messi'nin futbol kariyeri ve hayırsever çalışmalarını vurguladı.

İspanya'da kraliyet tahtının varisi tarafından verilen ve ülkenin en prestijli ödüllerinden biri olarak gösterilen Asturias Prensesi ödüllerinde Arjantinli futbolcu Lionel Messi, spor dalında ödüle layık görüldü.

Asturias Prensesi Ödülleri jürisi, Arjantinli 38 yaşındaki futbolcu Lionel Messi'nin spor ödülünü kazandığını duyurdu.

Messi'nin, Arjantin Milli Takımı'nda ve kulüpler düzeyinde futbolcu olarak "göz kamaştırıcı yeteneği ve olağanüstü spor kariyeri" olduğunu vurgulayan jüri, Messi'nin aynı zamanda "en dezavantajlı çocukların eğitime ve sağlık hizmetlerine erişimini teşvik etmek için yaptığı muazzam ve devam eden hayırsever çalışmaları, sahadaki örnek davranışları, tutarlılığı, alçakgönüllülüğü ve kolektif oyuna olan bağlılığı nedeniyle herkesin saygı ve hayranlığını kazanması" nedeniyle ödüle layık görüldüğünü açıkladı.

Jüri Başkanı Teresa Parales, basına açıklamasında, bu yıl spor dalında çok önemli adayların olduğunu ifade ederek "Çok fazla tartışma oldu. Her zaman olur, ama bu da onu güzel kılan şeydir. Bence, sorsak, kimse oyuncudan (Messi) tek bir olumsuz davranış bulamaz. Futbol, çok fazla tutku uyandıran bir spor ve bazen hareketler kontrolden çıkabiliyor. Bu normal." dedi.

Asturias Prensesi ödülü kapsamında Messi'ye, 50 bin avro para, bir diploma, bir Joan Miro heykelciği ve Asturias Prensesi Vakfı'nın rozeti verilecek.

İspanya Kralı 6. Felipe, eşi Kraliçe Letizia ve tahtın varisi Asturias Prensesi Leonor'un katılacağı ödül töreni İspanya'nın kuzeyindeki Asturias bölgesinin Oviedo kentinde ekim ayında yapılacak.

Arjantin Milli Takımı ile 2022'de dünya şampiyonu olan ve bu yıl altıncı dünya şampiyonasına katılacak Messi, 2004-2021 yılları arasında Barcelona'da forma giydi. Paris Saint Germain'de 2 sezon oynayan Messi, şu anda ABD'nin Inter Miami kulübünün kadrosunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
CHP'de disiplin kurulu yarın toplanacak

Tarih netleşti, Özel'in gözü CHP'deki bu toplantıda olacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak indi! Süper Lig devinin yeni yıldızı İstanbul'da

Uçak indi! Süper Lig devi ilk transfer bombasını patlattı
İspanya'da mayıstaki aşırı sıcaklar, 101 kişinin ölümüne neden oldu

Sadece 1 ayda 101 kişi aynı nedenden öldü
İsrail, Filistinli kadın futbolcunun gözaltı süresini uzattı

İsrail durmuyor! Gözaltına alınan ünlü isim için yeni karar
Beşiktaş'tan ayrılan Serkan Reçber, Amedspor'a imza attı

Beşiktaş'tan ayrılır ayrılmaz Amedspor'a imza attı
Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu

Alman Milli Takımı'nın uçak tercihi olay oldu
Kemal Kılıçdaroğlu salı günü parti grubunda konuşacak

"Yapamaz" denileni yapıyor

Düğününe üç ay kala botoks yaptıran genç kızın hayatı kabusa döndü

Düğününe üç ay kala hayatının şokunu yaşadı: İptal olabilir