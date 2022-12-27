Messi'ye Cristiano Ronaldo soruldu! Verdiği cevap karşısında gözyaşlarını tutamayanlar var

Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin Milli Takımı'nda Lionel Messi, katıldığı bir programda verdiği cevapla futbolseverleri mest etti. Dünyanın en iyi oyuncuları sorulan Messi, Cristiano Ronaldo'nun içinde olmadığı bazı yıldızların adını saydı. Arjantinli futbolcu, Ronaldo'nun neden listede olmadığı sorulduğunda ise "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını verdi. Bu ifadeler sonrası futbolseverler, "Tüylerimiz diken diken oldu" sözleriyle ağlayan yüz emojili paylaşımlar yaptı.

Futbol dünyasının belki de gelmiş geçmiş en büyük rekabetini futbolseverlere izleten Messi ile Ronaldo, saha dışında ise birbirine büyük saygı duyan iki dünya yıldızı. Son olarak Arjantinli yıldızın bir programda Ronaldo için söyledikleri aralarındaki dostluk ve saygı bağının büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

DÜNYANIN EN İYİ FUTBOLCULARINI SAYDI

Lionel Messi katıldığı bir programda "Messi'siz bir listede sana göre Dünyanın en iyi futbolcuları kim?" sorusuna cevap verdi. Arjantinli yıldız, bu soruya cevap vermenin oldukça zor olduğunu söylerken Neymar, Mbappe, Hazard, Suarez ve Agüero'nun adını verdi.

"BENİMLE BİRLİKTE RONALDO'YU LİSTEDEN ÇIKARDIM"

Daha sonra Lionel Messi'ye Cristiano Ronaldo'nun listede olmadığı hatırlatıldı. Bunun üzerine Arjantinli yıldız, "Onu benimle birlikte listeden çıkardım." cevabını vererek futbolseverleri adeta mest etti. Bu ifadelere "Tüylerimiz diken diken oldu" yorumları yapıldı.