Dünya Kupası finalinde gözler Messi ve Yamal'ın üzerinde olacak

NEW 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya ve Arjantin'in şampiyonluk hedefindeki en büyük kozları Lionel Messi ve Lamine Yamal olacak.

FIFA klasmanının ilk iki sırasında yer alan iki ülke arasında New York New Jersey Stadı'nda yarın oynanacak final mücadelesinde, Barcelona altyapısından yetişen 39 yaşındaki Lionel Messi ile 19 yaşındaki Lamine Yamal kozlarını paylaşacak.

Messi, Katar 2022'de kariyerindeki ilk Dünya Kupası şampiyonluğunu yaşarken Yamal ise ilk kez final heyecanı yaşayacak.

Dripling istatistiğinde zirvede

İspanyol yıldız Lamine Yamal, 30 dripling ile bu turnuvada en çok çalım atan oyuncu oldu.

Yamal'ı Fransız Kylian Mbappe (24), Brezilyalı Vinicius Junior (23), Arjantinli Lionel Messi (22) ve Belçikalı Jeremy Doku (21) takip etti.

Messi, 3 final oynayan tarihteki 2'nci futbolcu olacak

39 yaşındaki Lionel Messi, forma giymesi halinde Brezilyalı Cafu'dan (1994, 1998, 2002) sonra 3 Dünya Kupası finalinde oynayan 2'nci isim olacak.

Messi gol atması durumda ise iki Dünya Kupası finalinde gol atan altıncı oyuncu olacak. Daha önce Vava (1958, 1962), Pele (1958, 1970), Paul Breitner (1974, 1982), Zinedine Zidane (1998, 2006) ve Kylian Mbappe (2018, 2022) bunu başarmıştı.

Yamal, 7 maça çıkan en genç 3. oyuncu

Sakatlıktan çıkarak turnuvaya gelen Yamal, Dünya Kupası tarihinde 7 maçta forma giyen üçüncü genç oyuncu oldu.

Daha önce Fransız Kylian Mbappe ve İspanyol Pau Cubarsi, bu başarıya ulaşmıştı.

Messi krallık yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşıyor

Lionel Messi, bu turnuva attığı 8 golle altın ayakkabı yarışında Mbappe ile zirveyi paylaşıyor.

Grup aşamasında Suudi Arabistan ağlarını havalandıran Yamal ise henüz eleme turlarında gol sevinci yaşamadı.

Tüm zamanlarda ise Messi'nin 21, Mbappe'nin 20 golü bulunuyor.

Messi'den 33 gol katkısı

Arjantinli yıldız, istatistiklerin tutulmaya başlandığı 1966'dan bu yana turnuvada en fazla gol katkısı yapan futbolcu konumunda bulunuyor.

21 kez rakip fileleri havalandıran Messi, 12 kez de gol pası verdi.

Messi, ceza sahası dışından 2 kez gol buldu

Ceza sahası dışından bu turnuvada 5 gol bulan Arjantin, bir Dünya Kupası'ndaki en yüksek sayıya ulaştı.

Messi bunlardan ikisini kaydederken; Giovani Lo Celso, Julian Alvarez ve Enzo Fernandez birer gol attı.

Turnuva tarihinde ceza sahası dışından 7 gol atan Messi, Brezilya efsanesi Rivellino'yu geride bıraktı.