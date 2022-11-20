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Messi ve Ronaldo'ya gönderme! Fenerbahçe'nin Valencia paylaşımı herkesi güldürdü

Spor Haberleri

Dünya Kupası'nın açılış gollerini kaydeden Ekvador'un kaptanı Fenerbahçeli Valencia için Sarı-Lacivertliler'den gülümseten bir paylaşım geldi. Messi ve Ronaldo'nun turnuva öncesi çektirdiği fotoğrafın arkasında Valencia'nın kahve içtiği fotoğraf eklendi. Bu paylaşıma adeta etkileşim yağdı.

Fenerbahçeli taraftarlar Enner Valencia'nın Dünya Kupası performansıyla mest oldu. Jorge Jesus'un göreve gelişiyle takımın as forveti olan Valencia, Süper Lig arasına gol kralı olarak girdi.

Messi ve Ronaldo'ya gönderme! Fenerbahçe'nin Valencia paylaşımı sosyal medyayı salladı

İLK YARIDA 3 GOL

Ekvador'un kaptanı Valencia, Katar maçında yarım saatte 3 gol kaydetti ancak bir tanesi VAR'dan döndü. Açılış gollerini kaydeden Valencia için Fenerbahçe'den ilginç bir paylaşım geldi.

Messi ve Ronaldo'ya gönderme! Fenerbahçe'nin Valencia paylaşımı sosyal medyayı salladı

"GOAT" VURGUSU

Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular olarak gösterilen Messi ve Ronaldo'nun turnuva öncesi çektirdiği fotoğraf, Fenerbahçe tarafından ti'ye alındı. Sarı-Lacivertliler, Messi ve Ronaldo'nun satranç oynadığı fotoğrafın arkasına Valencia'nın kahve içtiği fotoğrafı ekledi. Bu paylaşım 1 saat içinde 100 bine yakın beğeni aldı.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Fenerbahçe Spor Haberler

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