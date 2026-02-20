Messi ve Luis Suarez'in çocuklarından duygulandıran kare
Messi ve Luis Suarez'in oğulları, Inter Miami akademi maçında attıkları golü birlikte kutlarken görüntülendi ve o anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü.
- Lionel Messi ve Luis Suarez'in oğulları, Inter Miami akademi maçında birlikte gol attı.
- Messi ve Suarez'in oğulları, Inter Miami altyapısında forma giyen genç oyunculardır.
- Gol sonrası çocukların sevinme anları sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.
Lionel Messi ve Luis Suarez'in oğulları, Inter Miami akademi maçında attıkları golün ardından birlikte sevinirken görüntülendi. Ortaya çıkan kareler kısa sürede gündem oldu.
BABALARININ İZİNDE
Inter Miami altyapısında forma giyen iki genç oyuncunun gol sonrası sarılarak sevinmesi, futbolseverler tarafından büyük ilgi gördü. Messi ve Suarez'in yıllarca süren dostluğu ve saha içindeki uyumu, bu kez çocuklarının görüntüsüyle yeniden hatırlandı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar binlerce beğeni ve yorum aldı.