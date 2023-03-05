'Messi senden daha iyi' diyen çocuğa Ronaldo aslında ne cevap verdi? Gerçek bambaşka çıktı

Cristiano Ronaldo'nun maç sonrası "Messi senden daha iyi" diyen çocuk taraftara "Git onu izle, defol buradan" diye cevap verdiği iddia edilmişti. Ancak Ronaldo'nun çocuğa yönelik herhangi bir cevabının olmadığı, maçla ilgili serzenişte bulunduğu ortaya çıktı.

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'nun, Al-Batin'le oynadıkları maçın devre arasında bir çocukla yaşadığı diyalog dünya basınında manşetleri süsledi.

"DEFOL BURADAN"

İlk yarıyı 1-0 yenik kapattıkları maçta boş kaleye golü atamayan Ronaldo, devre arasında çocuk taraftardan tepki görmüştü. "Messi senden daha iyi" diyen taraftara Ronaldo'nun, "Git onu izle, defol buradan" diye bağırdığı iddia edildi ama gerçek bambaşka çıktı.

"KAHROLASI BASİT BİR MAÇ"

Ronaldo soyunma odasına yenik gitmenin ve gol kaçırmanın verdiği stresle, "Kolay bir maç bu, kahrolası basit bir maç" diye bağırdı. Portekizce kurduğu bu cümle farklı şekilde lanse edildi.

EN İYİ OYUNCU SEÇİLDİ

Bu sezon Suudi Arabistan liginde 6 maçta 8 gol kaydeden ve 2 asist yapan Ronaldo, Şubat ayının en iyi oyuncusu seçildi.