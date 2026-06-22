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Messi Tarihe Geçti, Arjantin Liderliğe Yükseldi

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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 yenerek liderliğe çıktı. Lionel Messi, iki golle Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu oldu (18 gol).

(İSTANBUL) - 2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin, Avusturya'yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Arjantin'in gollerini atan Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e çıkararak turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda Arjantin ile Avusturya, gruptaki ikinci maçlarında Dallas Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Arjantin, mücadeleyi 2-0 kazanarak puanını 6'ya yükseltti ve grupta liderliğe çıktı.

Arjantin'in galibiyet gollerini Lionel Messi kaydetti. Yıldız futbolcu, bu gollerle Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 18'e çıkararak turnuva tarihinin en golcü oyuncusu unvanını aldı.

İlk maçta Cezayir'e karşı 3 gol atan Messi, Avusturya karşısında kaydettiği 2 golle bu turnuvadaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Messi, karşılaşmanın 9. dakikasında kullandığı penaltı vuruşundan ise yararlanamadı.

Son Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, gruptaki ilk maçında Cezayir'i 3-0 mağlup etmişti. İlk maçında Ürdün'ü 3-1 yenen Avusturya ise bu sonuçla 3 puanda kaldı.

Arjantin, gruptaki son maçında Ürdün ile karşılaşacak.

Kaynak: ANKA
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