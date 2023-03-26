Messi'nin rolü Arda Güler'e! Sudan ucuza paraya dünya devine uçuyor

İspanyol basını, Barcelona'nın Arda Güler'i sezon sonunda kadrosuna katmak için hazırda beklediğini yazdı. Sözleşmesindeki madde gereği bin 500 dakika oynatılmazsa 5 milyon euroya serbest kalacak Arda Güler'in, Fenerbahçe'nin Barcelona'ya büyük bir hediyesi olacağı vurgulandı.

Barcelona, Sevilla maçında harikalar yaratan Arda Güler'i serbest kalma bedeli olan 5 milyon euroyuluk maddeyi kullanarak kadrosuna katmak istiyor. Bin 500 dakika oynaması gereken Arda için büyük balıklar sezon sonunu bekliyor.

"5 MİLYON EURO HAZIR"

İspanyol basınından Fichajes, Sevilla maçında kendine hayran bıraktıran 'Türk Messi' Arda Güler için 5 milyon euroluk maddeyi kullanmayı bekliyor. Yeni Messi'sini arayan Barcelona'ya 5 milyon euroluk çıkış maddesi olan Arda Güler'in büyük bir hediye olacağı vurgulandı.

630 DAKİKA OYNADI

18 yaşındaki futbolcu Jorge Jesus döneminde toplamda 630 dakika süre aldı. Arda, Güler, bu sezon Süper Lig'de 10 karşılaşmada 207, Avrupa Ligi'ndeki 6 maçta 234, Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki 3 mücadelede 106, Türkiye Kupası'ndaki 1 maçta 65 ve Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki 1 maçta da 18 dakika oynayabildi. Genç yetenek 3 gol atıp, 2 de asist üretti.