Messi'nin korumasının yıllık kazancı ortaya çıktı! Duyanlar inanamıyor

MLS ekibi Inter Miami'de oynayan Lionel Messi'nin 3 yıldır özel korumalığını yapan Yassine Cheuko'nun yıllık kazancı gündem oldu.

YILDA 167 MİLYON LİRA KAZANIYOR

AS'ın haberine göre; Cheuko, Messi'nin yanında gezerek özel korumalığını yapıyor ve yıllık 3.5 milyon euro (167 milyon lira) kazanıyor. Eski asker olan Cheuko'nun haftada 3 gün izin hakkının olduğu, kendisine ait özel bir araba ve evi olduğu, ayrıca sınırsız harcama yapma özgürlüğünün de bulunduğu ifade edildi.

SAHAYA GİRMESİ YASAKLANDI

MLS yönetimi, geçtiğimiz aylarda bir karar alarak Messi'nin güvenliğinden sorumlu olan Cheuko'nun sahaya girişini yasaklamıştı. Yasağın nedeni olarak ise Cheuko'nun sahaya giren taraftarlara sert müdahalelerde bulunması gösterilmişti.