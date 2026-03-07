Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Arjantinli yıldızın telefonuna bakarken kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Bir etkinlik sırasında kaydedilen görüntülerde Antonela Roccuzzo'nun Messi'nin telefonunu kontrol ettiği görüldü. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı esprili yorumlar yaptı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Dünyanın en sadık adamını bile kontrol ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Messi ve Antonela çifti uzun yıllardır süren ilişkileriyle spor dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.