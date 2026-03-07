Haberler

Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı

Messi'nin eşi canlı yayında fena yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, bir etkinlik sırasında Arjantinli futbolcunun telefonuna göz atarken kameralara yakalandı. Bu durum hızla yayıldı ve çok sayıda kullanıcı esprili yorumlarla durumu değerlendirdi.

  • Antonela Roccuzzo, Lionel Messi'nin telefonunu kontrol ederken kameralara yansıdı.
  • Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı ve büyük ilgi gördü.
  • Sosyal medya kullanıcıları görüntüler hakkında esprili yorumlar yaptı.

Lionel Messi'nin eşi Antonela Roccuzzo, Arjantinli yıldızın telefonuna bakarken kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Bir etkinlik sırasında kaydedilen görüntülerde Antonela Roccuzzo'nun Messi'nin telefonunu kontrol ettiği görüldü. O anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından görüntüler kısa sürede büyük ilgi gördü.

YORUMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Görüntüleri izleyen birçok kullanıcı esprili yorumlar yaptı. Sosyal medyada bazı kullanıcılar "Dünyanın en sadık adamını bile kontrol ediyor" şeklinde yorumlarda bulundu.

Messi ve Antonela çifti uzun yıllardır süren ilişkileriyle spor dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olmaya devam ediyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
MSB: Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir

Bölgemizde savaş şiddetlenirken Türkiye'den F-16 hamlesi geliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

kadinin fendi erkegi yener istisnasiz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
Dilin Döğer, rol arkadaşıyla aşk yaşıyor: Ve evet, birlikteyiz

Set aşkı gerçek oldu: Ve evet, birlikteyiz
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular

Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

94 yaşındaki kadına tecavüz eden 22 yaşındaki şahıs tutuklandı
Achraf Hakimi'den eski eşine büyük şok

Hakimi'den eski eşine büyük şok
Doktor, hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor: Bana 'Şükretmeyi' öğretti

Hastasının ölmeden 5 dakika önceki sözlerini unutamıyor