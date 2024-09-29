Üye Girişi
Haberler

Messi'den olay tepki! Hakeme küfür etti

Messi'den olay tepki! Hakeme küfür etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MLS ekibi Inter Miami'nin yıldızı Lionel Messi, Charlotte ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından hakem Ramy Touchan ile girdiği sert tartışma ile gündeme oturdu. Messi, maçın bitiminde takımı lehine verilmeyen penaltıdan dolayı hakeme itiraz etti. Sinirlerine hakim olamayan Arjantinli yıldızın hakem Touchan'a "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra küfür ettiği ileri sürüldü. Bu hareketinin ardından oyundan atılmayan Messi, sarı kart ile cezalandırıldı.

Dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'nin formasını giydiği MLS ekibi Inter Miami, Charlotte ile 1-1 berabere kalarak üst üste üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamayan Messi'nin karşılaşmanın hakemiRamy Touchan ile girdiği sert tartışma gece damgasını vurdu.

BERABERLİK GOLÜNÜ ATTI

Karşılaşmanın 56. dakikasında Charlotte, Karol Swiderski'nin attığı golle öne geçti. Ancak, Messi 66. dakikada yaptığı şık vuruşla skoru eşitledi. Maçın son anları ise gerilim doluydu.

HAKEME KÜFÜR ETTİ

Lionel Messi, maçın bitiş düdüğünün ardından takımına verilmesi gereken bir penaltı için hakeme itirazda bulunarak öfkesini gösterdi. Arjantin basınından TN'in haberine göre; Messi, hakemin yüzüne karşı hakaret etti. Haberde, Messi'nin işaret parmağını hakem Ramy Touchan'a doğrultarak "Sen tam bir baş belasısın" diye bağırdıktan sonra küfür ettiği ileri sürüldü. Buna rağmen oyundan atılmaktan kurtulmayı başaran Arjantinli yıldız, maç sonunda sarı kart gördü.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

Lionel Messi Lionel Messi Lionel Messi Charlotte Arjantin Futbol Hakim Miami Miami Spor

Dev çukurdan vinçle çıkarıldı! Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

Görgü tanıklarından Nasrallah'ın cesediyle ilgili çarpıcı tespit

 Fransız basınından olay iddia: Nasrallah'ın yerini İsrail'e İranlı bir casus söyledi

Fransız basınından Nasrallah suikastıyla ilgili gündem yaratacak iddia

 Kapalıçarşı esnafını isyan ettiren zam! Yeni işgaliye ücretleri sonrası protestoya başladılar

Kapalıçarşı'da isyan! Zammı duyan esnaf protestoya başladı
Sedat Peker parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti

Parti mi kuruyor? Avukatının kullandığı ifade dikkat çekti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atletico Madrid- Real Madrid maçı CANLI İZLE! İspanya LaLiga ATLETICO MADRID- REAL MADRID MAÇI HD, şifresiz izleme linki var mı? Canlı maç izle! Osmaniyespor FK - Yozgat Bozok Spor maçı CANLI İZLE! Osmaniyespor- Yozgat Bozok maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu! Olay ne zaman oldu? Cesedin kimliği belli oldu mu? CANLI maç izle! (ANTALYASPOR- FENERBAHÇE) Canlı şifresiz HD maç izle! Antalyaspor- Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Halkalı güneş tutulmasının burçlara etkileri neler? 2 Ekim halkalı güneş tutulması burçları nasıl etkileyecek? Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı CANLI İZLE! Afyonspor- Isparta 32 Spor maçı şifresiz mi? (TFF 2. Lig) 29 EYLÜL BUGÜN HAVA NASIL? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa hava durumu! Bugün hava nasıl olacak? Giresunspor- Elazığspor maçı CANLI İZLE! Giresunspor- Elazığspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? (TFF 2. Lig) Meriç Erkan kimdir? Meriç Erkan kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster CANLI izle! ATV 29 Eylül Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm izleme linki
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });