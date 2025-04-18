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Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi

Messi'den MLS'e transfer kuralı değişikliği önerisi
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Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, MLS hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yabancı oyuncuların ligin seviyesini yükselttiğini belirten Messi, transfer kısıtlamasının esnetilmesiyle bu seviyenin daha da yükseleceğini savundu.

Kariyerini MLS ekiplerinden Inter Miami'de sürdüren Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi'den lig için transfer kuralında değişiklik önerisi geldi.

"YABANCI OYUNCUYLAR MLS'İ DAHA GÜÇLÜ YAPIYOR"

Messi, Simplemente Futbol isimli YouTube kanalına verdiği röportajda, Amerikan 1. Futbol Ligi'nde kulüplerin genç ve yabancı oyuncularla anlaştıkça ligin seviyesinin yükseldiğini söyledi. Tecrübeli yıldız, "Yabancı oyuncular MLS'i daha güçlü yapıyor" sözleriyleligdeki yabancı kuralıyla ilgili değişiklik önerdi.

"TRANSFER KISITLAMASI ESNETİLİRSE SEVİYE DAHA DA YÜKSELİR"

Bu sezon Barcelona'dan takım arkadaşları Luis Suarez, Sergio Busquets ve Jordi Alba ile aynı takımda oynama fırsatı bulan Lionel Messi, MLS'in transfer kısıtlamalarını esnetmesi halinde ligin seviyesinin daha da yükseleceğini savundu.

"EN REKABETÇİ SEZONU YAŞIYORUZ"

2023 yazındaki transferinden bu yana en rekabetçi sezonu yaşadıklarını belirten Messi, şu ifadeleri kullandı;

"MLS çok fiziksel bir lig ve birçok genç oyuncu, fiziksel özellikleriyle eksiklerini telafi ediyor. Öyle görünmeyebilir ama takımlar çok koşuyor. Özellikle son dakikalarda açık alanların sıkça oluştuğu maçlar izliyoruz. Bence takımlar her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bu sezon, birçok takım kadrosuna yabancı oyuncular katarak güçlendi."

MLS'te oynamaktan memnun olduğunu da vurgulayan 37 yaşındaki yıldız oyuncu, "Gerçek şu ki burada olmayı seviyorum. Gerçi çok fazla seyahat etmem gerekiyor ama keyif alınacak bir lig" değerlendirmesinde bulundu.

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Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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