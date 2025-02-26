Geçen hafta oynanan Inter Miami-Sporting Kansas City maçının ardından Lionel Messi'den imza isteyen hakem, yaptığına pişman oldu.

Geçen hafta CONCACAF Şampiyonlar Kupası'nda Inter Miami ile Sporting Kansas City'nin karşılaştığı maçın ardından müsabakanın Meksikalı hakemi Marco Antonio Ortiz Nava, son düdüğün ardından Arjantinli yıldız Lionel Messi'den imza istedi.

İmzayı engelli bir aile bireyine hediye etmek için istediğini belirten 36 yaşındaki hakeme altı ay futboldan men cezası verildi. Tarafsızlık endişeleri nedeniyle Ortiz Nava hakkında soruşturma başlatan Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu (CONCACAF), benzer bir ihlalin tekrarı halinde hakemin süresiz cezalandırılacağını belirtti.

Öte yandan Ortiz Nava, Meksika Ligi'nde (Liga MX) hakemlik yapmaya devam edecek. Cuma günü Puebla ile Club Tijuana arasındaki karşılaşmada da görev aldı.