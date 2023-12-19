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Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024'te altın madalya kazanmak istiyor

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Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Dünya Tekvando Federasyonu tarafından 2023 yılının en iyi kadın sporcusu seçilen Merve Dinçel Kavurat, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Paris 2024 için kota alan milli sporcu Merve, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2023 yılında başarmak istediği hedeflere ulaşabildiğini söyledi.

Sportif anlamda 2023 yılını değerlendiren Merve, "Bu sene benim için inanılmaz geçti. Her şeyin ilkini yaşadığım bir yıl oldu. Dünya şampiyonu oldum, Grand Prix'te şampiyon oldum. Dünya Tekvando Şampiyonası'nın MVP'si ve yılın en iyi kadın tekvandocusu seçildim. Bana 2023 yılında başarmak istediklerimi sorsanız tek tek bunları yazardım. Artık gözümü Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na diktim. Orada da altın madalya kazanmayı hedefliyorum." diye konuştu.

"Her rakibime özel strateji belirlemem gerekecek"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak Merve, organizasyonda rakiplerine özel strateji belirleyeceğini aktardı.

Gelecek sene ile ilgili düşüncelerini dile getiren milli tekvandocu, "2024 yılı benim için çok zorlu geçecek. Kamp sürecimi ailemden ayrı geçiriyorum. Ayrıca sıkletim için sürekli kilo vermem gerekiyor. Hırslı bir sporcuyum. Bu hırs beni besliyor. Önce rakiplerime odaklanmam gerekecek. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda her rakibime özel strateji belirlemem de lazım. Bu sırada sıkletim için kiloma dikkat edeceğim. Bu dönemde gerçekten zorlanacağım ve yorulacağım." ifadelerini kullandı.

"En iyisi olduğum için çok rahat hissediyorum"

Merve, bu sporda en iyisi olduğunu ve bundan dolayı da çok rahat hissettiğini belirtti.

Bu seneki organizasyonların kendisini yıprattığını aktaran Merve, "Bu seneki organizasyonlar bizi çok yordu. Geçen yıl da her ay bir turnuvaya katıldık. Hep aynı rakiplerle karşılaştık. Yendiğim ve yenildiğim rakiplerimle sürekli karşı karşıya geldim. Organizasyonlarda birinci, ikinci ve üçüncü olduğum oldu. Şu anda da en iyisi olduğum için çok rahat hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tekvandosunun geleceğiyle ilgili düşüncelerini dile getiren Merve Dinçel Kavurat, "Emeğimin karşılığını inşallah altın madalya kazanarak alacağım. Bu da kadın tekvandosunun önünü açacak. Kız çocuklarına ilham olacağımı düşünüyorum. Beni de en çok heveslendiren şeylerden biri de bu. Kız çocuklarımıza iyi bir örnek olmak istiyorum. Gençlerin 'Merve abla başardıysa ben de başarabilirim' demelerini istiyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Spor

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