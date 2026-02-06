Merve Dinçel Kavurat: "Tek hedefim 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak"

Milli taekwondo Merve Dinçel Kavurat, tek hedefinin 2028 yılında düzenlenecek Los Angeles Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

Milli taekwondocu Merve Dinçel, Brand&Sport Summit etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çin'de Türk taekwondosunun tekrar dünya şampiyonu olduğunu söyleyen Dinçel, "Bu bizler için çok önemli ve değerliydi. Ben 2023 yılında da dünya şampiyonu olmuştu. 2025 yılında da dünya şampiyon oldum. Ama 2023'te farklı sıklette şampiyon olmuştum. Şimdi farklı sıklette dünya şampiyonu oldum. Bu başarabilen ilk taekwondocuyum. Bunun için çok gururluyum. Geriye dönüp baktığımda bir turnuva hariç turnuva kaybetmedim, altın madalya almadığım bir turnuva olmadı. Bunun da gururunu yaşıyorum. Bunun da istikrarını sürdürmek için çalışmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Çok daha başarılı bir şekilde ilerleyeceklerine inandığını söyleyen milli sporcu, "Başkanımız Bahri Tanrıkulu, taekwondonun içinden gelmiş, 3 dünya şampiyonu olmuş bir başkan. Eminim ki Türk taekwondosunu daha ileri seviyeye taşımanın en güzel yolunu bulacaktır. Biz de onun arkasından onun adımını takip edip iyi sporcular olacağımıza eminim" dedi.

"50'den fazla Avrupa ülkesinin, ülkemizde misafir edeceğiz"

2027 yılında Avrupa Oyunları'nın İstanbul'da yapılacağının hatırlatılması üzerine Merve Dinçel Kavurat, "Bizler için çok önemli. Büyük bir gurur kaynağı. 50'den fazla Avrupa ülkesinin, ülkemizde misafir edeceğiz. Avrupa kıtasındaki elit sporcuları göreceğiz. Bu bizler için çok büyük bir şans. Diğer türlü de altyapı sporcular için de çok büyük bir şans olacak. Takip ettikleri branşlarda ilgilendikleri sporcuları görme şansları olacak. Bence bunlar çok değerli" ifadelerini kullandı.

"Hedefim 2028 Olimpiyatları'nda altın madalya"

Hedefinin 2028 Olimpiyatları olduğunu vurgulayan Dinçel, "Benim tek eksik altın madalyam olimpiyatlar. Bunun için sıfırdan başlamış, hiçbir olumsuz şey yaşamamışçasına çalışmaya devam eden Merve'yi göreceğiz. İnşallah tek eksik altın madalyamı oradan alıp, yoluma devam edeceğim" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL