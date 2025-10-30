Haberler

Merve Dinçel Kavurat Dünya Taekwondo Şampiyonu Oldu

Merve Dinçel Kavurat Dünya Taekwondo Şampiyonu Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nda milli sporcu Merve Dinçel Kavurat, 53 kg kategorisinde altın madalya kazanarak Türkiye'ye şampiyonluğu getirdi. Türkiye, takım halinde kadınlarda dünya şampiyonu olurken, toplamda 6 madalya ile organizasyonu en başarılı şekilde tamamladı.

Çin'in Wuxi şehrinde düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Merve Dinçel Kavurat altın madalya kazandı. Türkiye, kadınlarda takım halinde dünya şampiyonu olurken, tarihinin en başarılı organizasyonunu geride bıraktı.

181 ülkeden 989 sporcunun mücadele ettiği şampiyonanın son gününde Türkiye adına kadınlar 53kg'da Merve Dinçel Kavurat ile erkekler 74kg'da Ömer Furkan Körpe tatamiye çıktı. Merve Dinçel Kavurat, ilk turu maç yapmadan geçtikten sonra ikinci turda Yunanistan'dan Stavroula Dessyla'yı, üçüncü turda İran'dan Mobina Nematzadeh'i, çeyrek finalde Tayvan'dan Po-ya Su'yu ve yarı finalde Mısır'dan Jana Khattab'ı yenerek adını finale yazdırdı. Kavurat, finalde Suudi Arabistan'dan Dünya Ali Abutaleb'i 2-0 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oldu.

İlk turu maç yapmadan geçen Ömer Furkan Körpe ise ikinci turda San Marino'dan Stefano Crescentini'yi, üçüncü turda Yunanistan'dan Charalampos Flouskounis'i yendikten sonra dördüncü turda Kazakistan'dan Yergesh Bekassyl'e mağlup oldu.

Türkiye, dünya şampiyonu oldu

Şampiyonayı 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya ile tamamlayan Türkiye tarihinin en iyi sonucuna imza attı. Türkiye, şampiyonanın madalya sıralamasında zirvede yer alırken, tarihte elde ettiği en yüksek madalya sayısı rekorunu da egale etti. Türkiye'nin ardından Güney Kore 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz ile ikinci, Brezilya 2 altın, 2 gümüş ile üçüncü sırayı aldı.

Ay-yıldızlılar, takım ödüllerinin verildiği kategorilerden kadınlarda 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya ile takım halinde dünya şampiyonu olmayı başardı. Bu klasmanda Türkiye'nin ardından Brezilya ikinci, Macaristan üçüncü oldu.

Türkiye, 2023'te yapılan son dünya şampiyonasını 3 altın, 3 bronz madalya ile tamamlamıştı.

Şampiyonada Türkiye adına kadınlar 46kg'da Emine Gögebakan, 53kg'da Merve Dinçel Kavurat ve +73kg'da Nafia Kuş Aydın altın madalyaya uzanan isimler oldu. Kadınlar 49kg'da Elif Sude Akgül ile erkekler 54kg'da Furkan Ubeyde Çamoğlu gümüş madalya elde etti. Kadınlar 73kg'da Sude Yaren Uzunçavdar da bronz madalya kazandı.

Kadın Milli Takım Teknik Direktörü Ali Sarı da şampiyonanın en iyi antrenörü seçildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Bolu'da bir hastada deli dana hastalığı tespit edildi

Türkiye diken üstünde! Acile giden kadında "deli dana" tespit edildi
Bölge halkı olanlara inanamıyor: Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize

Sındırgı'daki 6.1'lik deprem sonrası gerçekleşen mucize
Yeğeni, Orhan Hakalmaz'a böbreğini verdi

Yeğeni, ünlü türkücüye böbreğini verdi: Ona minnettarım
Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verip hemen arabasına bindi

Uğurcan'a Trabzonspor maçı soruldu: 2 kelimelik cevap verebildi
Eski İsrail Başbakanı Olmert: Gazze, Filistin'in bir parçası

Eski İsrail Başbakanı'ndan Netanyahu'yu küplere bindirecek sözler
Karayipler'i vuran Melissa Kasırgasında can kaybı 34'e yükseldi

Melissa, 3 ülkeyi yıktı geçti! Can kaybı sürekli artıyor
Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket

Peş peşe gelen haberler sonrası gram altında sert hareket
Yarışmada sürpriz yakınlaşma: Pascal Nouma güzel şarkıcıyla aşk yaşıyor

Gönlünü Pascal'a kaptırdı
Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı

Meydan okumanın sonu kötü bitti! Bakanlık selamı aldı, cezayı yazdı
Ali Koç'tan İzmir Marşı performansı

Ali Koç'un keyfi yerinde! Nakarat kısmında detone olsa da umursamadı
MSB, İngiltere'den alınacak 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı

MSB, 20 Eurofighter uçağının maliyetini açıkladı
Çöken binada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı

Faciada hayatını kaybeden babadan geriye bu görüntüler kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.