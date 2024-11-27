Mert Nobre ve Murat Akyüz'le FK Gosvitar Zirveye İ yükseldi

Erzurumspor'un unutulmaz golcülerinden Mert Nobre ile Murat Akyüz'ün çalıştırdığı Makedonya takımlarından FK Gosvitar 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle Süper Ligde zirveye çıktı.

'Dadaş Nobre' lakabı ile hafızalara kazınan Erzurumspor'un eski golcülerinden Mert Nobre ile Erzurumlu olan Murat Akyüz'ün çalıştırdığı Makedonya MFL 1. Lig takımlarından FK Gostivar, Süper Ligde zirveye çıktı. İki Dadaş teknik adam yönetimindeki Makedon ekibi, özellikle iki teknik adamın işbaşına gelmesi ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Aldığı seri galibiyetlerle zirveye ulaştı.

Nobre geldi uçuşa geçti

Mavi-beyazlı kulüp, Mert Nobre-Murat Akyüz ikilisinin göreve gelmesi ile birlikte uçuşa geçti. Mert Nobre, 5. Sırada aldığı FK Gosvitar'ı zirveye taşıdı. 7 maç 6 galibiyet bir beraberlik Gosvitar, MFL 1. Ligde 5. Sıradan birinci sıraya kadar yükselerek, Makedonya Süper liginde lider oldu. Dadaş Mert Nobre yönetimindeki Mavi-beyazlılar, seri galibiyetlerine devam ederek ligi şampiyon tamamlamak için mücadele ediyor. 44 yaşındaki Brezilya asıllı Türk teknik direktör Mert Nobre ile Erzurumlu olan Murat Akyüz, 22 Ekim 2024 tarihinde Makedon ekibine imza atmıştı. - ERZURUM