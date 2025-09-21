Haberler

Mert Hüner, Gece Yarışı'nda İki Madalya Kazandı

Mert Hüner, Gece Yarışı'nda İki Madalya Kazandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecikli milli bisikletçi Mert Hüner, İstanbul'da düzenlenen NightFondo Gece Yarışı'nda genel klasmanda 2. ve kendi yaş kategorisinde 1. olarak büyük bir başarı elde etti.

Bilecikli milli bisikletçi Mert Hüner, İstanbul'da gerçekleştirilen NightFondo Gece Yarışı'nda genel klasmanda 2, kendi yaş kategorisinde de 1. oldu.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen Skoda NightFondo Gece Yarışı'nda 8 tur atılan, 80 mesafesinde ve yaklaşık 1800 metre irtifa kazanımı olan yarışında hem karanlıkla hem de rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Mert Hüner, genel klasmanda 2. olurken, yaş kategorisinde de 1. olarak Bilecik'e iki madalya kazandırdı.

Yarışmanın ardından açıklama yapan başarılı sporcu Mert Hüner, "İlk defa bir gece yarışında yarıştım ve benim için harika bir deneyim oldu. Mental olarak ve kuvvet olarak her şey yolunda olup ayrıca performansımdan oldukça memnunum. Her geçen gün daha da kendimi geliştirerek zirvede kalmaya devam ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Kendi imkanlarımla kendimi tek başıma geliştirmeye çalışıyorum. Ne bir sponsorum ne de bir destekçim var . Buna rağmen sponsoru olan ve ekipman olarak üstün olan sporcularla mücadele edip bunu başarabiliyorum. Gelecek desteklerle daha iyi sonuçlar elde edebileceğime de ayrıca inanıyorum. Ayrıca bana her zaman destek olan başta aileme ve gazeteci ağabeyim Soner Çelik'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
10 bin büyük şirket mercek altına alındı, Bakan Şimşek'ten net mesaj geldi

Sıra Türkiye'nin devlerinde! Bakan Şimşek'ten gözdağı gibi mesaj
58 yıl sonra ilk! Suriye Cumhurbaşkanı Şara, BM'de konuşacak

58 yıl sonra bir ilk! Şara, Erdoğan'ın ardından yola çıktı
CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı! Özgür Özel, Kılıçdaroğlu için koltuk ayrılmadı

CHP kurultayı başladı! Kılıçdaroğlu'na büyük şok
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.