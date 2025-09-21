Mert Hüner, Gece Yarışı'nda İki Madalya Kazandı

Bilecikli milli bisikletçi Mert Hüner, İstanbul'da gerçekleştirilen NightFondo Gece Yarışı'nda genel klasmanda 2, kendi yaş kategorisinde de 1. oldu.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen Skoda NightFondo Gece Yarışı'nda 8 tur atılan, 80 mesafesinde ve yaklaşık 1800 metre irtifa kazanımı olan yarışında hem karanlıkla hem de rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Mert Hüner, genel klasmanda 2. olurken, yaş kategorisinde de 1. olarak Bilecik'e iki madalya kazandırdı.

Yarışmanın ardından açıklama yapan başarılı sporcu Mert Hüner, "İlk defa bir gece yarışında yarıştım ve benim için harika bir deneyim oldu. Mental olarak ve kuvvet olarak her şey yolunda olup ayrıca performansımdan oldukça memnunum. Her geçen gün daha da kendimi geliştirerek zirvede kalmaya devam ediyorum ve etmeye de devam edeceğim. Kendi imkanlarımla kendimi tek başıma geliştirmeye çalışıyorum. Ne bir sponsorum ne de bir destekçim var . Buna rağmen sponsoru olan ve ekipman olarak üstün olan sporcularla mücadele edip bunu başarabiliyorum. Gelecek desteklerle daha iyi sonuçlar elde edebileceğime de ayrıca inanıyorum. Ayrıca bana her zaman destek olan başta aileme ve gazeteci ağabeyim Soner Çelik'e teşekkür ederim" dedi. - BİLECİK