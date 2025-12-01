Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan maçta 90+5'te gelen golün ardından Galatasaray yedek kulübesine karşı sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Mert Hakan'a tepki gösterdi.
- Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
- Fenerbahçe'nin golü Jhon Duran tarafından 90+5. dakikada atıldı.
- Mert Hakan Yandaş, gol sonrası sevincini Galatasaray yedek kulübesine doğru gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı.
FENERBAHÇE BERABERLİĞİ 90+5'TE YAKALADI
Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında beraberliği uzatma anlarında yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı.
MERT HAKAN'DAN OLAY YARATACAK SEVİNÇ
Bu golün ardından Fenerbahçeli oyuncular büyük bir sevinç yaşarken sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş, sevincini Galatasaray yedek kulübesine doğru yaptı. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı yedek kulübesine bakarak sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü. Yedek kulübesinden çıkan bazı oyuncular Mert Hakan'a tepki gösterdi.
