Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray yedek kulübesine karşı olay yaratacak sevinç

Güncelleme:
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanan maçta 90+5'te gelen golün ardından Galatasaray yedek kulübesine karşı sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılı futbolcular, Mert Hakan'a tepki gösterdi.

  • Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı.
  • Fenerbahçe'nin golü Jhon Duran tarafından 90+5. dakikada atıldı.
  • Mert Hakan Yandaş, gol sonrası sevincini Galatasaray yedek kulübesine doğru gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki derbide konuk ettiği Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı.

FENERBAHÇE BERABERLİĞİ 90+5'TE YAKALADI

Fenerbahçe, ezeli rakibi karşısında beraberliği uzatma anlarında yakaladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı.

MERT HAKAN'DAN OLAY YARATACAK SEVİNÇ

Bu golün ardından Fenerbahçeli oyuncular büyük bir sevinç yaşarken sarı-lacivertli oyuncu Mert Hakan Yandaş, sevincini Galatasaray yedek kulübesine doğru yaptı. Deneyimli oyuncunun sarı-kırmızılı yedek kulübesine bakarak sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü. Yedek kulübesinden çıkan bazı oyuncular Mert Hakan'a tepki gösterdi.

İşte Mert Hakan'ın o sevinci;

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Süzme yine sahnede

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme9
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

saksofon cu mert

Yorum Beğen39
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

validenle karıştırma

yanıt2
yanıt8
Haber YorumlarıErgün Eroglu:

aaaa futbol bozuntusu halen kadroda mı bu demek Ali koçun görevini saran almış halen besliyor bunu ??????

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıJY_VEFA_SUZME_ORS_COC:

Zincirini bırakmışlar yine dikkat edin ısırmasın

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

AZRAİLİN ELİNDEN 90+DA KURTULMUŞLAR. OKADAR DA OLACAK. :)))

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
