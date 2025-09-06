Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Haberler

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Emre Belözoğlu'nun canlı yayınında sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı. Tecrübeli oyuncu müjdeli haberi vererek, "Sakatlığım çok az kaldı. Allah'a şükür geçmek üzere." dedi.

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve takımından ayrı olan Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber geldi.

İYİ HABERİ CANLI YAYINDA VERDİ

Başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Instagram canlı yayınına katıldı. 31 yaşındaki orta saha, sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

''ÇOK AZ KALDI''

Sakatlığının geçmesine az bir süre kaldığını belirten Mert Hakan Yandaş, "Sakatlığım çok az kaldı. Allah'a şükür geçmek üzere." dedi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sivasspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana dek 149 maça çıkan Mert Hakan, 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımetin:

Yollayın bu adamı Fenerbahçe'ye şovmen değil adam gibi adam efendi bir kaptan lazım Yan gel yat Osman Fenerede ne top oynamosta kaptan olmuş anlamadım

Haber YorumlarıMGk:

Şimdi Serhat, Oğuz, Aykut, Semih, Tuncay vs gibi kimsenin Fenerlilik erini sorgulamadığı has fenerliler var, bi de Emre gibi, Mert Hakan gibi Kerem de dahil oldu şimdi kolpa fenerliler var.. karakter kümesi yapsan bu kadar olur :)

