Mert Hakan Yandaş müjdeyi verdi: Çok az kaldı

Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ve takımından ayrı olan Mert Hakan Yandaş'tan müjdeli haber geldi.

İYİ HABERİ CANLI YAYINDA VERDİ

Başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Antalyaspor teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun doğum gününü kutlamak için Instagram canlı yayınına katıldı. 31 yaşındaki orta saha, sakatlığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

''ÇOK AZ KALDI''

Sakatlığının geçmesine az bir süre kaldığını belirten Mert Hakan Yandaş, "Sakatlığım çok az kaldı. Allah'a şükür geçmek üzere." dedi.

FENERBAHÇE KARİYERİ

Sivasspor'dan transfer olduğu Fenerbahçe'de şu ana dek 149 maça çıkan Mert Hakan, 11 gol ve 25 asistlik performans sergiledi.