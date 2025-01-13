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Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı

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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. Tecrübeli futbolcu, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletmesinin ardından Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın sakatlığına rağmen Konyaspor maçının kadrosunda yer aldığı ortaya çıktı.

MERT HAKAN'IN ELİ KIRILDI

Sarı-lacivertlilerin kaptanlarından olan Mert Hakan'ın hafta içinde yapılan antrenmanda eli kırıldı. TRT Spor'un haberine göre; yaşadığı sakatlığa rağmen Mert Hakan, özel bir bandajla oynayabileceğini teknik ekibe iletti. Ardından kadroya dahil edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 3'ü ilk 11 olmak üzere 15 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda gol sevinci yaşayamayan tecrübeli orta saha, takımına 3 asistlik katkı yaptı.

Mert Hakan Yandaş'ın eli kırıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıÇerkez Timsal:

Ohhhhhhhhhhh.

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıİsmail Sari:

beter olsun ohhhhh

Yorum Beğen8
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Haber Yorumlarıİsmail Sari:

beter olsun ohhjj

Yorum Beğen7
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Haber Yorumlarıbekir özyürek:

Kafa kırık eli kırılsa ne yazar

Yorum Beğen1
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