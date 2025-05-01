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Mert Hakan Yandaş'dan Sağlık Açıklaması: 20 Gündür Hastanede

Mert Hakan Yandaş'dan Sağlık Açıklaması: 20 Gündür Hastanede
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Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yaklaşık 20 gündür enfeksiyon tedavisi gördüğünü ve tedavinin sebebinin sakatlık olmadığını belirtti. Yaşadığı zorlukları aktaran Yandaş, kamuoyundan anlayış beklediğini ifade etti.

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, yaklaşık 20 gündür hastanede enfeksiyon tedavisi gördüğünü açıkladı.

Sarı-lacivertli futbolcu, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili açıklama paylaştı.

Son zamanlarda artan bilgi kirliliği nedeniyle bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığını aktaran Mert Hakan, "Bir süredir hastanede tedavi görüyorum ve bu süreçte yaşadıklarımı en iyi yakın çevrem biliyor. Ancak belirtmek isterim ki bu tedavinin sebebi herhangi bir sakatlık değil. Yaklaşık 20 gündür devam eden, elimde olmayan nedenle oluşan bir enfeksiyon rahatsızlığıdır. Bu süreçte ne kadar zorluk yaşadığımı da en iyi ben biliyorum." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli futbolcu açıklamasını, "Tüm yaşananlar ışığında en azından hastaneden taburcu olana kadar kamuoyundan anlayış rica ediyorum." diyerek bitirdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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