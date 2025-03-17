Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum, ne söyleseler haklılar

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken maç sonunda dikkat çeken açıklamalar vardı. Mert Hakan Yandaş hayli üzgün çıktığı kameralar karşısında tek cümlelik bir açıklama yaparak camiadan özür diledi.

"GOL ATAMAYINCA KAZANAMIYORSUNUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat bulduk ama golü bulamadık. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"MAÇI KONTROLDEN EDEN TARAF BİZDİK AMA ŞANSSIZDIK"

Üzgün olduklarını vurgulayan Kostic, "Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık" şeklinde konuştu.

"NE SÖYLESELER HAKLILAR"

Mert Hakan Yandaş ise, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" diye konuştu.