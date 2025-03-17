ABD'nin vurduğu Yemen'de ölü sayısı 53'e yükseldi

Trump'ın vur emri ülkeyi yangın yerine çevirdi! Bilanço ağırlaşıyor
Meteoroloji 26 ili sarı kodla uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü

Meteoroloji 26 ili uyardı! İstanbul'a bile kar yağışı göründü
Sanatçı Züleyha Ortak evinin önünde yaşanan cinayeti anlattı

Evine gelen usta cinayete kurban gitti! Ünlü şarkıcı ilk kez konuştu
Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra sağ bulundu! Bakın ne yemiş

Denizde kaybolan balıkçı 95 gün sonra bulundu! Bakın ne yemiş

Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum, ne söyleseler haklılar

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında evinde ağırladığı Samsunspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe alırken Mert Hakan Yandaş maç sonunda tek cümlelik bir açıklama yaptı. Yandaş "Ben camiamızdan özür diliyorum, ne söyleseler haklılar" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 9 olurken maç sonunda dikkat çeken açıklamalar vardı. Mert Hakan Yandaş hayli üzgün çıktığı kameralar karşısında tek cümlelik bir açıklama yaparak camiadan özür diledi.

"GOL ATAMAYINCA KAZANAMIYORSUNUZ"

Hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Skriniar, "Birinci yarı oyunun kontrolü bizdeydi. Fırsatlar da yarattık. İkinci yarı da çok fırsat bulduk ama golü bulamadık. Gol atamayınca kazanamıyorsunuz. Maç genelinde rakibe göre çok iyiydik. Onlara hiç fırsat vermedik ama hayal kırıklığı yaşıyoruz bu sonuçtan dolayı. Yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"MAÇI KONTROLDEN EDEN TARAF BİZDİK AMA ŞANSSIZDIK"

Üzgün olduklarını vurgulayan Kostic, "Bizler açısından zor bir hafta oldu ama bu bir neden değil kazanamadığımız için. Konuşmak kolay değil benim için. Zor bir durum. Bizim ve taraftarımız için zor bir maç oldu. Şanssızdık. Çok fazla fırsat bulduk. Maçı ilk dakikadan son dakikaya kadar kontrol ettik ama bugün şanssızdık" şeklinde konuştu.

"NE SÖYLESELER HAKLILAR"

Mert Hakan Yandaş ise, "Ben camiamızdan özür diliyorum. Ne söyleseler haklılar. Başka da diyecek bir şey yok!" diye konuştu.

Mert Hakan Yandaş: Camiamızdan özür diliyorum, ne söyleseler haklılar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor
img

Arda, Mbappe'yi çıldırttı
img

14 yıldır aynı heyecan! Yakından görmek için akın ettiler
img

Liste sızdı, Trump 43 ülke vatandaşına kapıları kapatıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço vasiyetini açıkladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez ortalığı karıştıracak paylaşım

Galatasaray'dan ortalığı karıştıracak paylaşım
Bulgaristan ve Yunanistan'da etkili olan dolu Türkiye'ye geliyor

Uzmanlar Türkiye için tarih verdi
Pakistan'a giden 2 Türk kadını erkeklerin çemberine alındı

2 Türk kadını gittikleri ülkede hayatlarının kabusunu yaşadı
Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar

ABD'nin saldırılarına Husilerin yanıtı sert oldu!
CHP'li Enginyurt Muhammet Yakut ile görüntülendi, ortalık fena karıştı

Cemal Enginyurt'tan olay fotoğraf! Öyle bir isimle görüntülendi ki

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.