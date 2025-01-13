Mert Hakan Yandan'daş Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım

Süper Lig devi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş bir paylaşımda bulundu.

GALATASARAY'A GÖNDERMEDE BULUNDU

Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaşan Mert Hakan Yandaş "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar…" ifadelerini kullandı. Mert Hakan'ın paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım;