Mert Hakan Yandan'daş Galatasaray maçı sonrası olay paylaşım
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş, RAMS Başakşehir-Galatasaray maçı sonrasında geçen sezon Adana Demirspor ile oynadıkları maçın hakemi Ali Palabıyık'ın açıklamalarını paylaştı. Mert Hakan'ın paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
Süper Lig devi Galatasaray'ın RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup etmesinin ardından Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş bir paylaşımda bulundu.
GALATASARAY'A GÖNDERMEDE BULUNDU
Galatasaray maçı sonrası Ali Palabıyık'ın sözlerini paylaşan Mert Hakan Yandaş "Şu an izlediğiniz tiyatrodan bir kesit. Allah herkesi sizin gibi 'iyi'lerden korusun. En zor zamanda sahneye çıkıp gereken itina ile yapılır tiyatro sergilenir ve ardından o klasik yalan gelir; 'iyiler mutlaka kazanır' ve sonra perde kapanır yeni sahne başlar…" ifadelerini kullandı. Mert Hakan'ın paylaşımı Galatasaray'a gönderme olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım;