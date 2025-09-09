Mert Hakan ve Kerem buluştu! İşte aralarındaki diyalog

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yeni transferi Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş idmanda buluştu. İkili birbirine sarılırken Mert Hakan Kerem'e, ''Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun'' dedi.

İki sezon önce oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kavga eden Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, idmanda buluştu.

BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra milli takımdan dönen ve ilk kez Sarı Lacivertli kulüple idmana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu karşılayan ilk isim Mert Hakan Yandaş oldu. Daha önce kavgalı olan ikili birbirine sarılırken Mert Hakan Kerem'e, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" dedi.

İkili arasındaki diyalog şöyle;

Mert Hakan Yandaş:"Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Kerem Aktürkoğlu:"Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

KAVGA ETMİŞLERDİ

İki oyuncu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları arbede ve sonrasında sosyal medyada karşılıklı sözleriyle gündeme gelmişti.

"KORKAK HERİF"

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken Mert Hakan ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

mardinli yiğit:

Mert Hakan hiçbir şekilde bir iş yapmadığı halde haftalık 120 bin lira maaş alıyor.. haftalık diyorum.. kendine mükemmel bir çiftlik bulmuş, yeme içmesi, kıyafeti her şeyi de üstüne bedava..

Gipsy:

Senin karakterin bu takima ve bu takim arkadaslarina yakisir kerem (!)

Netherill:

para düşmanlığı bitirir. :D

Ser_hat:

Komedi dans ikilisi...hah hah,hah

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
