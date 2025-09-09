Mert Hakan ve Kerem buluştu! İşte aralarındaki diyalog

İki sezon önce oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 kazandığı Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde kavga eden Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş, idmanda buluştu.

BEKLENEN BULUŞMA GERÇEKLEŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra milli takımdan dönen ve ilk kez Sarı Lacivertli kulüple idmana çıkan Kerem Aktürkoğlu'nu karşılayan ilk isim Mert Hakan Yandaş oldu. Daha önce kavgalı olan ikili birbirine sarılırken Mert Hakan Kerem'e, "Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Hayırlı olsun" dedi.

İkili arasındaki diyalog şöyle;

Mert Hakan Yandaş:"Sen ben yok, Fenerbahçe var artık. Allah utandırmasın."

Kerem Aktürkoğlu:"Allah Razı olsun."

Mert Hakan Yandaş: "Kazasız belasız."

Kerem Aktürkoğlu: "Amin."

KAVGA ETMİŞLERDİ

İki oyuncu, Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde yaşadıkları arbede ve sonrasında sosyal medyada karşılıklı sözleriyle gündeme gelmişti.

"KORKAK HERİF"

Kerem Aktürkoğlu, karşılaşma sonrası Mert Hakan için "korkak herif" ifadesini kullanırken Mert Hakan ise sosyal medyadan göndermede bulunmuştu.