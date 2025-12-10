Haberler

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım

Mert Hakan'ın oynattığı kuponlar ve whatsapp konuşmaları ortaya çıktı: Tutmazsa Galatasaraylıyım
Güncelleme:
Bahis ve şike soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ile yakın arkadaşı Ersen Dikmen'in oynadığı kuponlar ve WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Dikmen'in İsmail Yüksek için "en az 3 faul yapar" ve "kart görür" bahislerini olağanüstü bir yoğunlukla oynadığı, bu bahislere kaynak oluşturan parayı Mert Hakan'ın gönderdiği tespit edildi. Mert Hakan'ın bir bahis üzerine, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin" dediği ortaya çıktı.

Futbolda bahis ve şike iddiaları kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş dosyasında yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah gazetesinin Mustafa Sait Özkan imzalı haberinde, Yandaş'ın arkadaşı Ersen Dikmen ile yaptığı bahis işlemleri ve WhatsApp konuşmaları detaylarıyla paylaşıldı.

Soruşturma kapsamında Dikmen'in yaptığı kuponlarda özellikle Fenerbahçeli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek üzerine oynanan özel bahislerin dikkat çektiği belirtildi.

İSMAİL YÜKSEK ÜZERİNE OLAĞANDIŞI BAHİSLER

İddiaya göre Ersen Dikmen, Mert Hakan'ın gönderdiği paralarla özellikle İsmail Yüksek'e yönelik çok sayıda özel bahis oynadı. Bu maçlardan ilki Slavia Prag – Fenerbahçe karşılaşmasıydı. 28 Kasım 2024 tarihli maçta Dikmen, "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" bahisini 1.73 orandan tam 15 kez oynadı ve hepsini kazandı. Maç kayıtlarına göre İsmail Yüksek o karşılaşmada 5 faul yaptı.

Asıl dikkat çeken bahis ise 23 Ekim'deki Fenerbahçe – Stuttgart maçında oynandı. Dikmen'in "İsmail Yüksek kart görür" bahsini üç kez oynadığı belirlendi. Maç boyunca kart görmeyen İsmail Yüksek, 90+8. dakikada rakibiyle girdiği tartışma sonrası sarı kart gördü ve tüm kuponlar tuttu. Bu son dakika kartı, savcılığın dikkatini çeken en kritik detaylardan biri oldu.

MASAK RAPORU: MİLYONLARLIK PARA TRAFİĞİ

Mert Hakan Yandaş'ın mali hareketleri, MASAK raporuyla ayrıntılı biçimde dosyaya girdi. Raporda; 2017'den itibaren 204 milyon TL para girişi, aynı dönemde 207 milyon 475 bin TL para çıkışı tespit edildi.

Ayrıca Mert Hakan'ın Ersen Dikmen'e 2021–2025 arasında 4 milyon 453 bin TL gönderdiği, bu paraların hesaba geçer geçmez bahis sitelerine aktarıldığı belirlendi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI: TUTMAZSA GALATASARAYLIYIM

Dosyaya giren WhatsApp konuşmaları, soruşturmanın en çok konuşulan bölümlerinden biri oldu. 2 Mayıs 2025 tarihli sohbetlerinde Mert Hakan'ın bir bahis üzerine, "Tutmazsa silmezsem iddiayı insan değilim. Galatasaraylıyım, göreceksin" dediği ortaya çıktı.

Ersen Dikmen'in bu mesaja "Geç" yanıtını verdiği, Mert Hakan'ın ise sözünü yineleyerek "Galatasaraylıyım diyorum" dediği görüldü. Fenerbahçe forması giyen bir oyuncunun bu ifadeleri, yazışmaların ortaya çıkmasıyla kamuoyunda büyük tartışma yarattı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Başkan bahisçi Kaptanı bahisçi takım zaten slot geçmişleri ne ki bugünleri ne olsun

Yorum Beğen73
Yorum Beğenme36
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıRamazan Gümüş:

Bu herif hiç bir zaman sporcu olmadı ki. Küfürbaz, kavgacı ve savunmasız insanlara iftiralar atan biri oldu hep. Medyada hep fenerbahçe kaptanı diye geçmez mi! Kaç maça ilki 11 de çıkmış ki takımla, kaçında kaptan olsun?

Yorum Beğen87
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

takımın komutanıydı bu galiba öyle diyorlardı bir ara sanki

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıcorci:

bu bahis belası artık her yeri sarmış vaziyette. yoksulundan zenginine herkes heyecan ve kolay para derdinde.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
