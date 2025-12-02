Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle adeta yeniden doğdu. Uzatma dakikalarında gelen gol sadece skoru değiştirmedi; Kadıköy'deki atmosferi tamamen tersine çevirdi.

SAHA KARIŞTI, TRİBÜNLER ÇILDIRDI

Golün ardından tribünlerde büyük bir patlama yaşanırken, sahadaki futbolcular da sevinçten adeta kontrolünü kaybetti. Takım halinde köşe gönderine koşan Fenerbahçeliler, derbi gecesinin en unutulmaz anına imza attı.

MERT HAKAN TAKIMINI SANTRAYA KOŞTURDU

Gol sevincinin içinde dikkat çeken bir diğer görüntü ise Mert Hakan Yandaş'tı. Takım arkadaşları sevinirken, Mert Hakan hırsla hepsini ikinci gol için santraya çağırdı. Taraftarlar bu anı, "Kaptanlık böyle olur!" sözleriyle övdü.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA COŞTU

Duran'ın golünden sonra sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Taraftarlar, "Bu gol sezonun kırılma anı olabilir!", "Jhon Duran olmasa puan bile alamazdık!" gibi yorumlarla genç yıldızı göklere çıkardı.