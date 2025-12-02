Haberler

Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu
Güncelleme:
Galatasaray ile oynanan derbi maçında Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada attığı golle adeta yeniden doğdu. Gol sonrası hem sahada hem de tribünlerde büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Mert Hakan Yandaş'ın gol sonrası takımını hızla santraya koşturması ise maçtan sonra viral oldu.

  • Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi.
  • Mert Hakan Yandaş, gol sonrası takım arkadaşlarını ikinci gol için santraya koşmaya çağırdı.
  • Jhon Duran'ın golü sosyal medyada taraftarlar tarafından 'sezonun kırılma anı' olarak değerlendirildi.

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle adeta yeniden doğdu. Uzatma dakikalarında gelen gol sadece skoru değiştirmedi; Kadıköy'deki atmosferi tamamen tersine çevirdi.

SAHA KARIŞTI, TRİBÜNLER ÇILDIRDI

Golün ardından tribünlerde büyük bir patlama yaşanırken, sahadaki futbolcular da sevinçten adeta kontrolünü kaybetti. Takım halinde köşe gönderine koşan Fenerbahçeliler, derbi gecesinin en unutulmaz anına imza attı.

MERT HAKAN TAKIMINI SANTRAYA KOŞTURDU

Gol sevincinin içinde dikkat çeken bir diğer görüntü ise Mert Hakan Yandaş'tı. Takım arkadaşları sevinirken, Mert Hakan hırsla hepsini ikinci gol için santraya çağırdı. Taraftarlar bu anı, "Kaptanlık böyle olur!" sözleriyle övdü.

TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA COŞTU

Duran'ın golünden sonra sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Taraftarlar, "Bu gol sezonun kırılma anı olabilir!", "Jhon Duran olmasa puan bile alamazdık!" gibi yorumlarla genç yıldızı göklere çıkardı.

'Cellat' gerilimi tırmanıyor! Tuncer Bakırhan'dan Özel'e sert yanıt

Ankara'yı sarsan çağrı! DEM'den zehir zemberek yanıt geldi
Özel sektör çalışanlarını heyecanlandıran promosyon çağrısı

Kabul edilirse toplu para işçinin cebine girecek
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMazlum Dağ:

Skriniar çok net kırmızı görmesi gerekirken görmedi. defalarca ayağa basma oldu hiçbir kart görmediler. Barış Alper e faul yapan samedonun pozisyonunda tam tersine faul onlara verildi. daha neler var neler

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme23
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAdanalı volkan:

şahsen macın kazananı güc ve kadro uyumu olarak açık ara Fenerbahçe

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme60
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMesut Aydın:

Beraberliğe bu kadar sevinmeye ben utanırdım

Yorum Beğen52
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

beraberliğe sevinmediler attıkları gole sevindiler ve vakit geçmesin diye çabaladılar ama hakem maçı erken bitirdi. maçın bitmesini istemiyordu takım. beraberliğe sevinseler maç neden erken bitti diye tepki vermezlerdi. Biraz mantığını kullan

yanıt17
yanıt30
Haber YorumlarıEnes:

Hakan valla helal olsun buldun çiftliği takiliyon 7 sezonda 6 maç haha

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
