Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu
Galatasaray ile oynanan derbi maçında Fenerbahçe, Jhon Duran'ın 90+5. dakikada attığı golle adeta yeniden doğdu. Gol sonrası hem sahada hem de tribünlerde büyük bir sevinç patlaması yaşandı. Mert Hakan Yandaş'ın gol sonrası takımını hızla santraya koşturması ise maçtan sonra viral oldu.
- Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle 1-0 galip geldi.
- Mert Hakan Yandaş, gol sonrası takım arkadaşlarını ikinci gol için santraya koşmaya çağırdı.
- Jhon Duran'ın golü sosyal medyada taraftarlar tarafından 'sezonun kırılma anı' olarak değerlendirildi.
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde Jhon Duran'ın 90+5. dakikadaki golüyle adeta yeniden doğdu. Uzatma dakikalarında gelen gol sadece skoru değiştirmedi; Kadıköy'deki atmosferi tamamen tersine çevirdi.
SAHA KARIŞTI, TRİBÜNLER ÇILDIRDI
Golün ardından tribünlerde büyük bir patlama yaşanırken, sahadaki futbolcular da sevinçten adeta kontrolünü kaybetti. Takım halinde köşe gönderine koşan Fenerbahçeliler, derbi gecesinin en unutulmaz anına imza attı.
MERT HAKAN TAKIMINI SANTRAYA KOŞTURDU
Gol sevincinin içinde dikkat çeken bir diğer görüntü ise Mert Hakan Yandaş'tı. Takım arkadaşları sevinirken, Mert Hakan hırsla hepsini ikinci gol için santraya çağırdı. Taraftarlar bu anı, "Kaptanlık böyle olur!" sözleriyle övdü.
TARAFTARLAR SOSYAL MEDYADA COŞTU
Duran'ın golünden sonra sosyal medyada adeta patlama yaşandı. Taraftarlar, "Bu gol sezonun kırılma anı olabilir!", "Jhon Duran olmasa puan bile alamazdık!" gibi yorumlarla genç yıldızı göklere çıkardı.