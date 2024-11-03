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Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım

Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
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Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Bordo-mavili taraftarlardan ise tecrübeli futbolcuya tepki yağdı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

MERT HAKAN'DAN OLAY PAYLAŞIM

Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, soyunma odasında beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" yazdı.

İşte o paylaşım;

Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım

GÜNDEM OLDU

Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken, Trabzonsporlular tarafından da tepki çekti.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıMEHMET EMİN BİRGÜL:

kaliteli biri değilsin futbol olarakta insan olarakta TÜRK olarakta .

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Haber YorumlarıMücahit Kılıç:

Oda biliyor fenerden baska takım onu almayacak bari göndermesinler diye yağ cekeyim diyor. Her maç aynı senaryo bir tek de bu yağ çekiyor diger oyuncular normal futbolunu oynuyor :D

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Haber YorumlarıAhmet Fatih Arslan:

çirkefliğini her yerde gösteriyor ve hala bu şekilde takımda kalıyorsun. çünkü oynadığın takımın yöneticileri de senin gibi. karakter probleminiz var

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Haber YorumlarıKazim Akgün:

Karektersiz anca Fb yakışırsın morinho Acur ali gbi hepsi karekter yoksunu

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Haber YorumlarıSmlsrky:

Bunu bigun biri fena öpecek, Ogün ne zaman gelecek çok merak ediyorum

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Haber YorumlarıMurat Bayraktar:

fenerbahçeliyim. sg bu takımdan mert olmayan hakan.mert olsan aldiğının yediginin hakkını sahada verirsin.habire çenen konusuyo.git yorumcu ol

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