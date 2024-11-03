Mert Hakan'dan soyunma odasında olay paylaşım
Fenerbahçe'nin kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Mert Hakan'ın bu paylaşımı Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi gördü. Bordo-mavili taraftarlardan ise tecrübeli futbolcuya tepki yağdı.
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Mert Hakan Yandaş, 3-2 kazanılan Trabzonspor maçının ardından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
MERT HAKAN'DAN OLAY PAYLAŞIM
Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Mert Hakan, soyunma odasında beyaz tahta üzerine "İşte böyle, her sene böyle 2-3! Uy aha!" yazdı.
İşte o paylaşım;
GÜNDEM OLDU
Mert Hakan'ın bu paylaşımı sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlardan büyük ilgi görürken, Trabzonsporlular tarafından da tepki çekti.