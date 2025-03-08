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Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiden günler sonra Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray tribünlerine "küçük" işareti yaptığı anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerin yayılmasıyla Galatasaray taraftarları büyük tepki gösterirken, Fenerbahçeli taraftarlar Yandaş'a destek verdi.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren derbinin ardından, yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray tribünlerine eliyle "küçük" işareti yaptığı anlar kameralara yansıdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları, bu harekete büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, sarı-kırmızılı camia tarafından "provokatif" olarak yorumlandı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Yandaş'a destek veren paylaşımlar yaparak, rakip takım tribünlerine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

İki takım arasındaki rekabetin saha dışına da taşındığı bu olay, futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bu hareketle ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu.

Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEMRE ÜRKER:

sende de Hakan kafa kocaman ama içinde beyin ?? yok.

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Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Özellikle seçilmiş süzme O.Ç. Adam zevk alıyor. Anasından babasından ailesinden mutlu olan böyle kaşınır mi?

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Haber YorumlarıOottoman77:

Karakter özellikleri olarak kendisine yakışan kulüpte Başka birşey söylemeye gerek yok O klüp onu topçu diye mi tutuyor milletin sinirlerini hoplatsin kart gordursun seyirci birşey atsın daha kapansın Böyle düşünerek 10 milyon Euro para veren bir kulübe çamur demek az olur bataklık hemde vıcık vıcık

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Haber YorumlarıBen Kemal:

fener her dönem bi oç buluyor. daha öncekileri sayın bakalım.

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Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

burada galatasaraylılar mert hakan hakkinda yorum yapmış karaktersiz diye..bunlar kendi oyuncularınına bir baksin hangisi karakterli mertrns mi torreramı bi takima her gelen buradaki akıma ayak uyduruyor..geçmişe bakın melo den süzme fetocu arif hakan ismail ya hepsimi böyle seçme olur bu yorumcular önce kendi çöplükteki süzmeleri ayıklasınlar ondan sonra sağa sola havlasınlar

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Haber YorumlarıO Z:

Kendi mebatının boyunu göstermiş.

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