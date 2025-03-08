Mert Hakan'dan Galatasaraylıları delirtecek hareket

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan ve golsüz eşitlikle sona eren derbinin ardından, yaşanan bir olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş'ın, Galatasaray tribünlerine eliyle "küçük" işareti yaptığı anlar kameralara yansıdı.

TEPKİ YAĞIYOR

Söz konusu görüntülerin yayılmasıyla birlikte Galatasaray taraftarları, bu harekete büyük tepki gösterdi. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, sarı-kırmızılı camia tarafından "provokatif" olarak yorumlandı. Fenerbahçeli taraftarlar ise Yandaş'a destek veren paylaşımlar yaparak, rakip takım tribünlerine verilen bir mesaj olarak değerlendirdi.

İki takım arasındaki rekabetin saha dışına da taşındığı bu olay, futbol dünyasında yeni bir tartışma başlattı. Türkiye Futbol Federasyonu ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) bu hareketle ilgili bir inceleme başlatıp başlatmayacağı ise merak konusu.