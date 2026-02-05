Haberler

Mert Günok'un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi

Güncelleme:
Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye dönen milli kaleci Mert Günok, 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalesini korudu.

  • Mert Günok, Fenerbahçe formasıyla Kadıköy'de 3 bin 905 gün sonra oynadı.
  • Mert Günok, Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla Süper Lig'de 6 kez Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda rakip olarak oynamıştı.
  • Mert Günok, Fenerbahçe'ye döndükten sonraki 2. maçına Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor FK karşısında çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Erzurumspor FK'yı 3-1 yendi.

KUPA MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Ara transfer döneminde kadroya katılan milli kaleci Mert Günok, 10 yılı aşkın süre sonra döndüğü sarı-lacivertlilerde 2. maçına da Türkiye Kupası'nda çıktı. Kasımpaşa'da oynanan Beyoğlu Yeni Çarşı müsabakasında eldiveni giyen Mert, bugün de Erzurumspor FK'ya karşı kaleyi korudu.

6 KEZ RAKİP OLARAK OYNADI

Sarı-lacivertlilerden ayrıldıktan sonra Bursaspor, Başakşehir ve Beşiktaş formalarıyla rakip olarak Süper Lig'de 6 kez Şükrü Saracoğlu çimlerine ayak basan 36 yaşındaki kaleci, bu kez ev sahibi takımın kalecisi olarak oynadı.

3 BİN 905 GÜN SONRA KADIKÖY'DE

Mert, 2015-2016 sezonu son hafta karşılaşması olan Kasımpaşa maçının ardından 3 bin 905 gün sonra Kadıköy'de Fenerbahçe kalecisi olarak mücadele etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Hasan YILDIZ:

inşallah yuvanda mutlu ve huzurlu futbolunu oynarsın

