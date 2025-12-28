Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor

Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması istenen Mert Günok'un geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

SAMSUNSPOR'A CEVAP GELDİ

Ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Süper Lig ekibi Samsunspor, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok için harekete geçerek ilk teklifini sunmuştu. Mert Günok'tan kırmızı-beyazlılara cevap geldi. Deneyimli eldivenin, Samsunspor'un yaptığı teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi.

ADIM ADIM FENERBAHÇE

Mert Günok için geriye sadece Fenerbahçe ihtimali kaldı. Fenerbahçe, geride bıraktığımız gün eski kalecisi ve menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yapılan bu görüşmede büyük mesafe kat etti.

2015'TE VEDA ETMİŞTİ

2006'da kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan Mert Günok'un sarı-lacivertlilere transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 21 gol görürken, 1 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.