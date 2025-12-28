Mert Günok'tan Samsunspor'un teklifine ret! Yeni takımı belli oluyor
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Mert Günok, Samsunspor'un kendisine yaptığı teklifi reddetti. Milli kaleci, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde mesafe kat etti. Mert Günok'un sarı-lacivertlilere transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
- Mert Günok, Samsunspor'un teklifini reddetti.
- Fenerbahçe, Mert Günok ile transfer görüşmeleri yaptı.
- Mert Günok, 2023-2024 sezonunda Beşiktaş'ta 13 maçta 21 gol yedi.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan ve kendisine kulüp bulması istenen Mert Günok'un geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
SAMSUNSPOR'A CEVAP GELDİ
Ülkemizi Avrupa'da da temsil eden Süper Lig ekibi Samsunspor, 36 yaşındaki milli kaleci Mert Günok için harekete geçerek ilk teklifini sunmuştu. Mert Günok'tan kırmızı-beyazlılara cevap geldi. Deneyimli eldivenin, Samsunspor'un yaptığı teklifi teşekkür ederek reddettiği öğrenildi.
ADIM ADIM FENERBAHÇE
Mert Günok için geriye sadece Fenerbahçe ihtimali kaldı. Fenerbahçe, geride bıraktığımız gün eski kalecisi ve menajeriyle İstanbul'da bir görüşme gerçekleştirdi. İrfan Can Eğribayat ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, yapılan bu görüşmede büyük mesafe kat etti.
2015'TE VEDA ETMİŞTİ
2006'da kapısından girdiği Fenerbahçe'den 2015 yılında ayrılan Mert Günok'un sarı-lacivertlilere transferi kısa süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş'ta 13 maça çıkan tecrübeli file bekçisi, bu maçlarda kalesinde 21 gol görürken, 1 maçta da rakiplerine gol izni vermedi.