Mert Günok'tan ayrılık iddialarına cevap

Mert Günok'tan ayrılık iddialarına cevap
Güncelleme:
Beşiktaş'tan ayrılacağı iddia edilen Mert Günok, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulunarak bu iddiaları yalanladı. Deneyimli kaleci, ''Her zaman sosyal medyada olsun, yazılı medyada olsun hakkımda son zamanlarda asılsız, yalan haberler çıktığını gördüm. Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim'' dedi.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta milli kaleci Mert Günok, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

''GRUPLARA İYİ BAŞLAMAK İÇİN HAZIRIZ''

Derbi hakkında konuşan Mert Günok, "Yılın son derbisi. Güzel bir maç olacak. Hava güzel, atmosfer güzel. İki takım da elinden geleni yapacaktır. İki gün kısa süre ama biz de iyi hazırlandık. Gruplara iyi başlamak için hazırız." dedi.

"HAKKIMDA ÇIKAN İDDİALAR ASILSIZ"

Takımdan ayrılacağı şekilde çıkan haberleri yalanlayan Mert Günok, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, ''Her zaman sosyal medyada olsun, yazılı medyada olsun hakkımda son zamanlarda asılsız, yalan haberler çıktığını gördüm. Hakkımda çıkan 'mutsuz, gitmek istiyor, takım bakıyor' gibi haberler asılsızdır. Hoca ve yönetimle böyle bir şey görüşmedim. Beşiktaş'ı her zaman en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve burada olduğum sürece de bu böyle devam edecek." ifadelerini kullandı.

