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Kütahyalı güreşçi Mert Başarı Türkiye üçüncüsü oldu

Kütahyalı güreşçi Mert Başarı Türkiye üçüncüsü oldu
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Kütahyalı milli sporcu Mert Başarı, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 57 kilogramda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Kütahyalı milli sporcu Mert Başarı, Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalya kazanarak Türkiye üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

6-8 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonada 57 kilogram kategorisinde mindere çıkan Mert Başarı, rakipleri karşısında sergilediği başarılı performansla kürsüye çıkmayı başardı. Zorlu mücadelelerin ardından bronz madalyaya uzanan genç sporcu, Kütahya'ya önemli bir başarı daha kazandırdı.

Azmi, disiplini ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken Mert Başarı'nın elde ettiği derece, kentte sevinçle karşılanırken, sporcunun başarısında emeği bulunan antrenörler de tebrik edildi.

Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, genç sporcunun Türkiye üçüncülüğünün il adına gurur verici olduğu belirtilerek, Mert Başarı'nın başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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