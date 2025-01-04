Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı
Bursaspor Yörsan : Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı
Mersinspor: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons
1. Periyot: 17-25
Devre: 37-54
3. Periyot: 57-76
5 faulle çıkan: 35.50 Grantham ( Bursaspor Yörsan
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yendi.