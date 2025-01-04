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Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti

Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı Deplasmanda Yenerek Öne Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ahmet Tatlıcı

Bursaspor Yörsan : Michineau 12, Sarper David Mutaf 2, Pipes 2, Grantham 11, Gavrilovic 7, Brown 9, Ömer Utku Al 11, Berkay Candan 12, Sharma 19, Mete Paçacı

Mersinspor: Cobbs 20, Emre Tanışan 8, Cruz 27, Kairys 6, Canberk Kuş 8, Olaseni 19, Pineiro 7, Kartal Özmızrak 2, Simmons

1. Periyot: 17-25

Devre: 37-54

3. Periyot: 57-76

5 faulle çıkan: 35.50 Grantham ( Bursaspor Yörsan

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafta maçında Mersinspor, deplasmanda Bursaspor Yörsan'ı 97-85 yendi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Spor
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