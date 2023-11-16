Milli halterci Gamze Altun, Meksika'da rekor kırarak dünya şampiyonu oldu

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

Meksika'nın Guadalajara kentinde gerçekleştirilen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcu Gamze Altun, altın madalya kazandı.

REKOR KIRDI

Meksika'nın Guadalajara kentinde düzenlenen Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nın ilk gününde Türkiye'yi temsil eden Mersinli milli sporcu Gamze Altun, Avrupa rekoru kırarak dünya şampiyonu oldu.

TOPLAM 154 KİLO KALDIRDI

Kadınlar 45 kiloda, silkme kategorisinde 91 kilo kaldırarak şampiyon olan Altun, toplamda ise 154 kilo kaldırarak bronz madalya ile dünya üçüncülüğü elde etti.