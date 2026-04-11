Haberler

Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 8. Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabı tamamlandı. Sporcular, zorlu parkurda mücadele etti ve ödülleri törenle verildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 8. kez organize edilen Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun (Tour of Mersin), Tarsus-Çamlıyayla- Toroslar etabı tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, farklı ülkelerden sporcuların da katıldığı etapta bisikletçiler, Toroslar'ın zorlu parkurunda mücadele etti.

Tarsus Gençlik Parkı'ndan başlayan etapta sporcular kentin doğal güzellikleri eşliğinde pedal çevirerek Toroslar ilçesindeki Ayvagediği Mahallesi'ndeki bitiş noktasına ulaştı.

Sporcuların büyük bir mücadele ortaya koyduğu etapta güvenlik ve sağlık ekipleri de görev yaptı.

Turun, Tarsus-Çamlıyayla-Toroslar etabında birinci Çek Tomas Pridal, ikinci Serdar Anıl Depe ve üçüncü Belçikalı Ganni Marchand oldu.

Dereceye giren sporculara, ödülleri Ayvagediği Mahallesi'ndeki meydanda düzenlenen törenle verildi.

Organizasyon, yarın Akdeniz-Yenişehir-Mezitli etabıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

