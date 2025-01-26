Mersin Spor, Uzatmada Merkezefendi'yi Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor, normal süresi 95-95 berabere biten maçta Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i uzatma devresinde 111-108'lik skorla mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Hüseyin Çelik, Alper Özgök, Kerem Yılmaz
Mersin Spor : Olaseni 17, Cobbs 12, Pineiro 24, Emre Tanışan 4, Cruz 14, Efianayi 20, Kartal Özmızrak 5, Kairys 9, Canberk Kuş 6, Tevfik Akdamar
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 28, Newman 25, Egemen Güven 8, McLemore 6, Moody 4, Arca Tülüoğlu, Cook 11, Berke Aygündüz 2, Vanwijn 13, Egehan Arna 11
1. Periyot: 23-27
Devre: 52-55
3. Periyot: 67-75
Normal süre: 95-95
Beş faulle çıkan: 39.00 Bleijenbergh (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Mersin Spor, konuk ettiği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i normal süresi 95-95 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 111-108 yendi.