Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, normal süresi 75-75 sona eren maçta Bahçeşehir Koleji'ni uzatma bölümünde 87-80 mağlup etti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Özlem Yalman, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu
Mersin Spor : Olaseni 19, Cowan 15, Cruz 10, Ergi Tırpancı 7, White 8, March 9, Kartal Özmızrak 8, Leon Apaydın, Chassang 4, Enoch 7, Koray Çekici
Bahçeşehir Koleji: Homesley 19, Flynn 2, İsmet Akpınar 5, Cavanaugh 15, Williams 13, Mitchell 3, Furkan Haltalı 5, Ponitka, Kenan Sipahi 8, Hunter Hale 10
1. Periyot: 16-24
Devre: 40-36
3. Periyot: 65-52
Normal süre: 75-75
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersin Spor, sahasında normal süresi 75-75 biten maçın uzatma bölümünde Bahçeşehir Koleji'ni 87-80 yendi.