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Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Mersin Spor, Semt77 Yalovaspor'u 78-73 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersin Spor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 78-73 mağlup etti. Maçta önemli anlar yaşandı ve Mersin Spor, galip gelerek puan cetvelindeki yerini sağlamlaştırdı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersin Spor: Cobbs 12, Efianayi 12, Emre Tanışan, Cruz 16, Magnay 3, Olaseni 15, Pineiro 6, Kartal Özmızrak 12, Canberk Kuş 2

Semt77 Yalovaspor : McConico 11, Johnson 4, Yiğit Onan 8, Nichols 11, Sherfield 11, Griffin 8, Kadir Bayram 2, Krampelj 8, Peterka 7, Ege Özçelik 3

1. Periyot: 28-22

Devre: 44-41

3. Periyot: 59-58

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Mersin Spor, sahasında Semt77 Yalovaspor'u 78-73 yendi.

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Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
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