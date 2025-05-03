Mersin Spor Kulübü, Bursaspor'u 89-82 Düşürdü

Mersin Spor Kulübü, Bursaspor'u 89-82 Düşürdü
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Mersin Spor Kulübü, sahasında Bursaspor'u 89-82 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor Kulübü (MSK), sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 89-82'lik skorla mağlup etti.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Parlak, Nazlı Çisil Güngör

Mersin Spor Kulübü: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan

Başantrenör: Can Sevim

Bursaspor: Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Sarper Mutaf 12, Gavrilovic 7, Brown 11, Berkay Candan 8, Sharma 7, Ömer Utku Al,

Başantrenör: Serhan Kavut

1. Periyot: 25-17 (Mersin Spor lehine)

Devre: 46-33 (Mersin Spor lehine)

3. Periyot: 70-50 (Mersin Spor lehine) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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