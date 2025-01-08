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Mersin Spor Kulübü, Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlayacak

Mersin Spor Kulübü, Bahçeşehir Koleji'ni Ağırlayacak
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Mersin Spor Kulübü, Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı kritik maçta galibiyet hedefliyor. Başantrenör Can Sevim, karşılaşmanın Türkiye Kupası için büyük önem taşıdığını belirtti ve taraftardan destek çağrısı yaptı.

Türkiye Basketbol Süper Ligi takımlarından Mersin Spor Kulübü (MSK), hafta sonu ağırlayacağı Bahçeşehir Koleji maçında galibiyet hedefliyor. Mersin Spor Kulübü Başantrenörü Can Sevim, oldukça kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, karşılaşmanın Türkiye Kupası için bir eşik niteliği taşıdığını söyledi.

Son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarın yüzünü güldüren Mersin Spor Kulübü, Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta evinde Bahçeşehir Koleji ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Servet Tazegül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular isabet yüzdesini artırmaya yönelik şut çalışmaları ve hızlı hücum organizasyonları üzerinde durdu. Teknik ekip, rakiplerinin güçlü yönlerine karşı etkili savunma stratejileri geliştirmek için yoğun bir çalışma yürütürken, takımın sahaya hem fiziksel hem de mental olarak hazır bir şekilde çıkması hedefleniyor. Antrenmanlarda takımın moral ve motivasyonunun oldukça yüksek olduğu gözlenirken, oyunculardan taraftarlara destek çağrısı geldi.

Başantrenör Can Sevim, oyunculardan Tevfik Akdamar ile Kartal Özmızrak antrenmanda maçla ilgili açıklamalarda bulundu.

Can Sevim: "Alacağımız galibiyet çok değerli"

Mersin Spor Kulübü Başantrenörü Can Sevim, hafta sonu oynayacakları maçın oldukça kritik olduğunu belirterek, Türkiye Kupası için bir eşik niteliği taşıdığını ifade etti. Sevim, "Bizim açımızdan çok önemli bir karşılaşma. Özellikle Türkiye Kupası'na katılabilmek açısından alacağımız galibiyetin çok değerli olabileceğini düşünüyoruz. O yüzden öncelikli hedefimiz tabi ilk yarıyı Türkiye Kupası'nda yer alarak tamamlamak. Sonrasında da play-off hedefimiz var" dedi.

Taraftara destek çağrısı

Taraftar desteğinin önemli olduğunu ve oyuncuları motive ettiğini belirten Sevim, "Çok güzel taraftarımız var. Bizi destekledikleri zaman gerçekten itici güç oluyorlar. Sahada bizimle beraber o enerjiyi onların da vermesini istiyoruz. Her zaman bizi enerjik, agresif bir şekilde desteklesinler" diyerek, basketbolseverleri takımı desteklemeye davet etti.

Tevfik Akdamar: "Maçın öneminin farkındayız"

Tevfik Akdamar da ilk hedefleri olan Türkiye Kupası için önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. Maçın öneminin farkında olduklarını vurgulayan Akdamar, "Evimizde kazanmak istiyoruz. Tofaş ve Bursaspor galibiyetlerinden sonra öz güvenimiz de yerinde. İstediklerimizi sahaya yansıtabilirsek kazanacağımızı düşünüyorum. Çok donanımlı bir ekibe sahibiz. Çok çalışkan bir oyuncu grubumuz var. Bunlardan dolayı da antrenmanlarımız çok eğlenceli ama bir o kadar da verimli geçiyor" şeklinde konuştu.

Kartal Özmızrak: "Ligimizin en değerli kadrolarından biriyle oynayacağız"

Kartal Özmızrak ise maçın zorlu geçeceğinin bilincinde olduklarının altını çizerek, çalışmalarını bu yönde sürdürdüklerini kaydetti. Türkiye Kupası'na katılmak istediklerini dile getiren Özmızrak, "Türkiye Kupası'na katılmak açısından çok önemli bir maç. Ligimizin en değerli kadrolarından biriyle oynayacağız. İyi bir gidişatımız var. Taraftarımızın desteğiyle evdeki iyi serimizi sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

Mersin Spor Kulübü ile Bahçeşehir Koleji, 12 Ocak Pazar günü saat 13.00'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda karşılaşacak. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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