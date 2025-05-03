Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82 Mağlup Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor, Bursaspor Yörsan'ı 89-82'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta özellikle Mersinli oyuncuların performansı dikkat çekti.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Polat Bayrak, NAzlı Çisil Güngör
Mersin Spor: Cobbs 16, Kartal Özmızrak 14, Cruz 7, Magnay 8, Manek 14, Olaseni 16, Pineiro 3, Efianayi 11, Emre Tanışan
Bursaspor Yörsan : Julius 9, Michineau 21, Grantham 7, Mutaf 12, Vladimir 7, Brown 11, Ömer Utku Al, Sharma 7, Berkay Candan 8
1. periyot: 25-17
Devre: 46-33
3. periyot: 70-50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Mersin Spor, sahasında Bursaspor Yörsan'ı 89-82 yendi.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor