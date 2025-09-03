Mersin Spor, Anıl Alyanak ile Sözleşme Yeniledi

Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekibi Mersin Spor, 17 yaşındaki uzun forvet Anıl Alyanak ile sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon planlamaları kapsamında transfer çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Anıl Alyanak'ın pota altındaki etkinliği ve gelişime açık yapısıyla gelecekte büyük umut verdiği ifade edildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Mersin Spor, uzun forvet Anıl Alyanak ile sözleşme yenilediğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu planlamaları kapsamında transfer çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Geçen sezon kadroda yer alan 17 yaşındaki oyuncuyla sözleşme yenilendiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genç oyuncumuz uzun forvet pozisyonundaki dinamizmi, pota altındaki etkinliği ve gelişime açık yapısıyla geleceğe dair büyük umut vermektedir. Yeni sezonda da aynı kararlılık ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Anıl Alyanak'a başarılarla dolu bir sezon diliyor, Mersin Spor formasıyla nice zaferler yaşamasını temenni ediyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor
