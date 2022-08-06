Mersin haberi: Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı - Haberler

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Mersin haberi: Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı

Mersin haberi: Mersin'de Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları yapıldı

Mersin haberlerine göre Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları gerçekleştirildi.

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Mersin'in Yenişehir ilçesinde 2022 Bölgesel Triatlon Ligi Ata Yahşi Sezonu 1. Etap yarışları gerçekleştirildi.

Yenişehir Belediyesinin desteğiyle Türkiye Triatlon Federasyonu ile Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarış, çeşitli illerden 106 sporcu katılımıyla Macit Özcan Spor Tesisleri'nde yapıldı.

7. Bölge Triatlon Sorumlusu ve 2. Kademe Triatlon Antrenörü Edip Kunt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl Triatlon Federasyonunun düzenlediği bölgesel lig yarışlarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu yarışların iki ayağını da 7. bölge olarak Mersin'de düzenleyeceğiz. Katılan bütün sporcularımız iki etaba da girdikten sonra diskalifiye olmamak koşuluyla Türkiye finaline katılmaya hak kazanacak." diye konuştu.

Liglerin amacının altyapı sporcusu yetiştirmek olduğunu vurgulayan Kunt, yarışmanın 9-14 yaş arası grubun katılımıyla yüzme ve koşu etabı şeklinde gerçekleştiğini ifade etti.

Yarışların ardından sporculara katılım belgesi verildi, ilk 10'a girenlere de rozet takıldı.

AA / Burcu Kaya - Spor

Yenişehir Türkiye Mersin Spor Haberler

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